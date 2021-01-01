الزمالك وبيراميدز: مباشر لحظة بلحظة

تابع لحظة بلحظة البث المباشر الكتابي لمباراة بيراميدز أمام الزمالك في مباراة الجولة 19 لبطولة الدوري المصري الممتاز..

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بيراميدز 1 × 0 الزمالك

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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84' لا يعقل! عرضية من شيكابالا ورأسية من محمود علاء ترتطم في العارضة ثم خط المرمى وتخرج.. فرصة لا تضيع.

73' فرصة جديدة مهدرة للزمالك، عرضية أرضية من شيكابالا حولها أحداد إلى المرمى لكن إكرامي يتألق ويمنع دخولها الشباك.

68' ماذا أهدرت يا زيزو؟ شيكابالا يقطع الكرة من مدافع بيراميدز ويمررها إلى زيزو والمرمى خالٍ وبرعونة شديدة يسدد الكرة في دونجا.

61' أشرف بنشرقي يطالب بركلة جزاء لكن جهاد جريشة وتقنية الفيديو رفضوا احتسابها لعدم وجود عرقلة من شريف إكرامي.

55' الزمالك يواصل الضغط، شيكابالا يخترق الدفاعات ولكن تسديدته تأتي لأشرف بنشرقي ومنه لأحداد، وفي النهاية تمكن إكرامي من التصدي لها بنجاح.

53' حميد أحداد يسدد كرة على الطائر بعد صناعة رائعة من شيكابالا ولكن لسوء حظه تأتي بجوار مرمى شريف إكرامي بأمتار.

48' فرصة خطيرة للغاية من جون أنطوي بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكنها أتت فوق المرمى.

الآن ينطلق الشوط الثاني..

نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف نظيف، استراحة ونواصل في الشوط الثاني..

42' عرضية رائعة من حمزة المثلوثي يفشل أوباما في تحويلها إلى الشباك لترتد إلى حميد أحداد لكن شريف إكرامي يتدخل في اللحظة الأخيرة ويمسك بالكرة.

38' جووووووووووووووووووووووول! عبد الله السعيد يحرز الهدف الأول بعد خطأ من أوباما في التمرير ومرتدة وضعته أمام المرمى.

32' لا جديد يذكر، الزمالك يحاول صناعة الخطورة ولكن بلا جدوى، بيراميدز هادئ حتى الآن.

20' بيراميدز بعدما كان يعتمد على الضغط العالي تراجع إلى الخلف، الزمالك يستحوذ ولكن بلا خطورة تذكر على مرمى شريف إكرامي.

12' استحواذ سلبي للزمالك من دون خطورة الآن، بيراميدز خطير في الكرات الثابتة.

7' الفرصة الأولى الخطيرة لبيراميدز بعد وان تو بين جون أنطوي ورمضان صبحي، ثم تسديدة من الأخير قوية لكنها أتت فوق المرمى بأمتار.

2' ركلة حرة للزمالك من على حدود منطقة الجزاء، تسديدة من فرجاني ساسي خطيرة لكن بجوار المرمى بأمتار.

الآن تنطلق أحداث المباراة!

تشكيل الزمالك

يلعب المدرب باتريس كارتيرون بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

محمد عواد

أحمد فتوح - محمود الونش - محمود علاء - حمزة المثلوثي

فرجاني ساسي - طارق حامد

أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

حميد أحداد

تشكيل بيراميدز

يلعب المدرب رودلفو أروابارينا بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

شريف إكرامي

أحمد سامي – أحمد فتحي – أحمد أيمن منصور

أحمد توفيق – نبيل عماد "دونجا" – إيريك تراوري – محمد حمدي.

عبد الله السعيد – رمضان صبحي – جون أنطوي.

ها هي تشكيلتنا لمباراة الزمالك. 📋

ويحاول الزمالك الفوز للابتعاد أكثر بالصدارة خاصة وأنّ انتصار الأهلي في المؤجلات قد يعقد المهمة عليه، بينما بيراميدز يرغب في جلب النقاط ليقترب أكثر من الوصافة.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعد لعب 18 مباراة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة بيراميدز أمام الزمالك في مباراة الجولة 19 لبطولة الدوري المصري الممتاز