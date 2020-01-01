الزمالك وبيراميدز: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز 2020-21، والتي يستضيفها ستاد الدفاع الجوي..

بيراميدز 0 × 0 الزمالك

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4- إيريك تراوري يسجل الأول لبيراميدز لكن يلغى بداعي التسلل

3-عرضية من الجانب الأيسر لبيراميدز لكن أبو جبل يخرج ويمسك الكرة بنجاح

1- صافرة بداية المباراة

نزول الفريقان أرض الملعب وبدأ السلام الوطني....

تشكيل بيراميدز:

يبدأ المدرب رودولفو أروابارينا بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

شريف إكرامي

أحمد فتحي - علي جبر - احمد سامي - طارق طه

محمود حمادة - عبد الله السعيد - نبيل دونجا

عمر جابر - جون أنطوي - ايريك تراوري

تشكيل الزمالك:

يبدأ المدرب باتشيكو بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبو جبل

أحمد فتوح - محمود حمدي - محمود علاء - حازم إمام

طارق حامد - فرجاني ساسي

حميد أحداد - أشرف بنشرقي - أحمد سيد زيزو

مصطفى محمد

تشكيل فريقنا في مواجهة بيراميدز بالدوري الممتاز. 📝⚽ 🏹 pic.twitter.com/VhJox56A9g — SC (@ZSCOfficial) December 17, 2020

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

لذلك ننتظر مباراة سيكون بها منافسة قوية بين الفريقين لتقارب المستوى وامتلاء صفوف كل نادي بنجوم على أعلى مستوى.

احتل نادي بيراميدز المركز الثالث في الدوري العام الماضي بينما احتل الزمالك المركز الثاني.

يريد القلعة البيضاء تحقيق الفوز في ظل منافسته على لقب الدوري ويسعى بيراميدز لتعويض خسارته من الاتحاد وتحقيق الفوز حتى لا يبتعد مبكراً عن المنافسة على قمة الدوري.

أهلاً ومرحبًا بكم في البث لكتابي المباشر لمباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز 2020-21..