الزمالك والجونة: مباشر لحظة بلحظة

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الجونة 0 × 0 الزمالك
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30' الظهور الأول للجونة في مناطق الزمالك بعد خطأ فردي من الونش، ليقطع العربي بدر الكرة ويسددها قوية ولكن فوق مرمى عواد.
18' رغم البداية الجيدة للمباراة تراجع الجونة بشكل غريب، الآن الزمالك يستحوذ بصورة شبه تامة ويبدو أقرب للتقدم.
10' عرضية رائعة من شيكابالا بيمناه إلى يوسف أوباما الوحيد في منطقة الجزاء لكن رأسيته أتت ضعيفة في يد الحارس إسلام طارق.
8' فرصة أولى خطيرة للزمالك بعد تمريرة أكثر من رائعة من روقا أوصلت فتوح إلى مرمى الجونة لكنه سدد الكرة خارج المرمى.
6' لم يظهر الزمالك حتى الآن في مناطق الجونة في مقابل ضغط من أصحاب الأرض ولكن بدون خطورة تذكر.
الآن تنطلق المباراة!
تشكيل الزمالك
التشكيل | 4-2-3-1
محمد عواد
أحمد فتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - أحمد عيد
إمام عاشور - محمد أشرف روقا
أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - شيكابالا
سيف الدين الجزيري
تشكيل الجونة
التشكيل | 4-5-1
إسلام طارق
عمرو السعداوي - محمود الجزار - محمد نجيب – محمد يكن
عمرو بركات – عربي بدر - سيرجي أكا - لؤي وائل – نور السيد
عمر السعيد
على الجانب الآخر الجونة، بعد فوز مهم على الاتحاد في الجولة الماضية، سيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض، لمواصلة الاقتراب من مقدمة الجدول.
جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021
الزمالك يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الوصول لدور الثمانية من كأس مصر على حساب الإسماعيلي، ومن قبلها فوز هام وثمين على المصري في الدوري ليواصل تربعه على صدارة الترتيب.
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة الزمالك أمام الجونة في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.