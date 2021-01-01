الزمالك والاتحاد السكندري: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز، والمقامة على استاد القاهرة الدولي..

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الزمالك 2 × 0 الاتحاد السكندري

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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90+4' نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدفين دون رد على حساب الاتحاد السكندري.

نهاية المُباراة. ⚽️⚽🏹

الزمالك 2️⃣ - 0️⃣ الإتحاد السكندري

" زيزو - أوباما " pic.twitter.com/f18Vmu8Qqs — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 7, 2021

89' الحكم يعلن عن احتساب أربع دقائق وقت بدل ضائع.

85' ركلة حرة لصالح الاتحاد من وسط الملعب يتم تنفيذها بشكل طولي قابلها خالد قمر برأسية ولكنها تمر بسلام على مرمى الفارس الأبيض.

80' هدوء في أحداث المباراة وانحصار اللعب في وسط الملعب.

76' جووووووووووووووووول الهدف الثاني للزمالك عن طريق يوسف أوباما برأسية قوية جاءت بعد عرضية من الجانب الأيمن نفذها إمام عاشور.

⏱️77' | جووووووووووول! يوسف أوباما ⚽

الزمالك 2 - 0 الإتحاد السكندري pic.twitter.com/xB9UPHNs7b — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 7, 2021

70' محاولات على استحياء من لاعبي الاتحاد لخطف هدف التعادل باعتمادهم على الهجمات المرتدة.

66' إبراهيم نور الدين حكم اللقاء يأمر باستمرار اللعب، دون وجود ركلة جزاء ورمية تماس للفارس الأبيض.

64' توقف المباراة لمراجعة تقنية الفيديو، لاحتمالية وجود ركلة جزاء لصالح الزمالك، بعد ارتطام تسديدة سيف الدين الجزيري في يد أحد مدافعي الاتحاد.

58' جووووووووووووول أحمد سيد زيزو يفتتح أهداف المباراة من علامة الجزاء، بعد تنفيذها بقوة على يسار المرمى.

57' أوووووه الحكم يحتسب ركلة جزاء لصالح الزمالك، بعد تدخل مدافع الاتحاد على سيف الدين الجزيري.

49' ركلة حرة للزمالك من داخل منطقة جزاء الاتحاد بعد إعادة مدافع زعيم الثغر الكرة لحارس مرماه ومسكها بيده، بعد لعب الركة الحرة الحكم يحتسب ركلة حرة لصالح الاتحاد.

47' أووووه أول الفرص الخطرة في اللقاء وانفراد لصالح الاتحاد السكندري بعد كرة طولية وصلت إلى الصباحي الذي توغل ولكن الكرة تطول منه ويمسكها أبوجبل.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

نهاية الشوط الأول. ⌛⏸️

الزمالك 0 - 0 الإتحاد السكندري pic.twitter.com/AaNR9ie8xv — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 7, 2021

45+4' نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الزمالك والاتحاد

45+1' فرصة للاتحاد السكندري عن طريق ويليامز الذي استلم كرة داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة ولكنها خرجت إلى ركلة مرمى.

44' الحكم يحتسب أربع دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

41' أووووه فرصة خطيرة للزمالك، بعد ركنية من الجانب الأيسر وصلت إلى محمود علاء الذي سدد ولكن صبحي يتألق ويحافظ على نظافة شباكه.

38' سقوط محمد صبحي حارس الاتحاد، وتوقف المباراة عدة دقائق لعلاجه واستئنافها بعد تلقي العلاج اللازم.

34' سيطرة وضغط من لاعبي الزمالك بحثًا عن هدف التقدم واستغلال النقص العددي للاتحاد.

29' تمريرة بينية من إمام عاشور إلى أحمد سيد زيزو من الجانب الأيسر توغل بها إلى منطقة الجزاء ولكنه سقط بعد ذلك والحكم يأمر باستمرار اللعب.

25' أوووه بطاقة حمراء على رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري، بعد تدخله على طارق حامد ودهس قدمه، ليشهر الحكم له البطاقة الحمراء بعد العودة لتقنية الفيديو.

17' ركلة حرة لصالح الاتحاد قابلها السيد سالم برأسية ولكنها تصل سهلة إلى أبو جبل.

15' بينية متقنة من إمام عاشور وتصل إلى حمد سيد زيزو الذي سدد تسديدة قوية أبعدها صبحي إلى ركلة ركنية.

11' أووووووه أخطر فرص المباراة حتى الآن توغل سيف الدين الجزيري وراوغ حارس المرمى وأرسل كرة عرضية قابلها أوباما برأسية في المرمى الخالي من حارسه ولكن الدفاع يبعدها من على الخط.

6' مرور أكثر من خمس دقائق من عمر المباراة ولازال الزمالك يسيطر ويبحث عن الهدف الأول.

2' هجمة للزمالك وكان سيف الدين الجزيري في طريقه للانفراد بمرمى زعيم الثغر، ولكن يسقط اللاعب أرضًا دون التدخل مع أحد.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة من استاد القاهرة الدولي.

تشكيل الاتحاد السكندري:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد صبحي

السيد سالم - عبد الغني محمد – داميون لوي – عمار حمدي.

كريم الديب - مروان عطيه

خالد الغندور - رزاق سيسيه - محمد الصباحي.

روماريو ويليامز

📋 التشكيل الذى سيبدأ به فريقنا مباراة اليوم أمام نادى الزمالـك#ItthadAlexsc #شجع_الأخضر 🟢 pic.twitter.com/ugvZ6GQfJo — ‏‎Itthad Alex SC (@itthadalexsc) February 7, 2021

تشكيل الزمالك:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد أبو جبل

عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حازم إمام

طارق حامد - إمام عاشور

محمود عبد الرازق شيكابالا - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

سيف الدين الجزيري

تشكيل فريقنا لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز. 📝⚽ 🏹 pic.twitter.com/ILwz41cL5j

— Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 7, 2021

على الجانب الآخر، زعيم الثغر هذا الموسم يمر بمرحلة من تخبط النتائج، ويصارع للهروب من مناطق الهروب، بعد لعب ست مباريات فقط، يحتل بهم المركز السادس عشر برصيد ثمان نقاط.

الزمالك يدخل اللقاء، بعد خسارة غير متوقعة من غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، ولكنه ظل في صدارة ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الجولة الثانية عشر من الدوري المصري، على ملعب القاهرة الدولي.