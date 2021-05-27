الزمالك والإسماعيلي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة الزمالك والإسماعيلي كتابيًا ولحظة بلحظة، والمقامة ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس مصر 2021 في ستاد السويس الجديد

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الزمالك 1 × 0 الإسماعيلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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90+6' نهاية المباراة بفوز الزمالك على الإسماعيلي بهدف دون رد، ليصعد الفارس الأبيض إلى دور الثمانية.

90+4' الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه محمد حسن لاعب الإسماعيلي.

90' الحكم يحتسب ست دقائق وقت بدل ضائع.

87' ضغط هجومي كبير من لاعبي الإسماعيلي بحثًا عن هدف التعادل، وعودة كافة لاعبي الزمالك للدفاع عن التقدم.

83' عرضية للإسماعيلي من الجانب الأيسر، قابلها فخر الدين بن يوسف برأسية ولكن تصل سهلة لعواد.

80' عشر دقائق تفصلنا عن نهاية المباراة.

73' أووووووووووه فرصة محققة للزمالك، بعد ركلة حرة مباشرة لعبها أحمد سيد زيزو ارتقى لها محمود الونش برأسية، تألق محمد فوزي وتصدى لها قبل أن تسكن الشباك.

68' محاولات من لاعبي الإسماعيلي لتسجيل هدف التعادل.

64' عرضية للإسماعيلي من الجانب الأيسر قابلها شكري نجيب برأسية ولكن عواد يتألق ويتصدى لها ببراعة.

60' مرور ربع ساعة من مجريات الشوط الثاني، ولازالت النتيجة تشير إلى تقدم الزمالك بهدف على حساب الإسماعيلي.

56' تسديدة أرضية قوية من شكري نجيب على مرمى محمد عواد ولكنها تمر بجوار القائم بقليل.

49' ركلة حرة للزمالك، لعبها شيكابالا بشكل مباشر على المرمى ولكنها مرت أعلى المرمى بقليل.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

40+8' نهاية الشوط الأول بفوز الزمالك بهدف دون رد، بعد استئناف اللعب.

45+3' توقف أحداث المباراة بسبب احتجاجات الزمالك على قرار الطرد، والحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه باتريس كارتيرون مدرب الفارس الأبيض.

45+1' أوووووووووه الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه أشرف بنشرقي بعد حصوله على بطاقتين صفراويين في أقل من ثواني، بعد تدخله على لاعب الإسماعيلي واعتراضه على الحكم.

44' الحكم يحتسب دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع.

40' جوووووووووووووووووووووووووووول الهدف الأول للزمالك بتوقيع أشرف بنشرقي، بعد تمريرة من شيكابالا وضعت اللاعب المغربي في انفراد بمرمى محمد فوزي ليلعبها بنشرقي من أعلى الحارس لتسكن الشباك.

36' تسديدة من خارج منطقة جزاء الزمالك لعبها محمد عادل ولكنها تمر بعيدًا عن المرمى.

30' مرور نصف ساعة من مجريات المباراة، ولازال التعادل السلبي يسيطر على أحداث المباراة.

26' ركلة ركنية للإسماعيلي، لعبها أحمد مدبولي وقابلها شكري نجيب بتسديدة تألق عواد وتصدى لها بثبات.

20' الفرص الخطرة في المباراة تستمر، وهذه المرة انفراد للزمالك عن طريق محمود حمدي الونش، ولكن محمد فوزي تألق وتصدى لتصويبة الونش.

17' فرصة خطيرة للزمالك، وانفراد أشرف بنشرقي بمرمى الدراويش، ولكن حكم الراية يحتسب تسلل على اللاعب المغربي.

13' أووووووووووووووووه فرصة خطيرة للزمالك، بعد استلام أشرف بنشرقي تمريرة داخل منطقة جزاء الدراويش وسدد تسديدة قوية أبعدها الدفاع من على خط المرمى.

10' مرور عشر دقائق على بداية المباراة ولازال التعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

5' بداية قوية وسريعة للمباراة، وهجمة خطيرة للإسماعيلي عن طريق شكري نجيب الذي انطلق وأطلق تسديدة قوية تصدى لها عواد وأبعددها الدفاع لركنية.

4' أولى الفرص الخطرة في اللقاء من نصيب الزمالك، بعد استلام أحمد سيد زيزو عرضية من الجانب الأيسر أطلق بعدها تسديدة قوية ولكنها ارتطمت بالقائم وخرجت إلى ركلة مرمى.

انطلاق الشوط الأول من المباراة.

تشكيل الزمالك:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد عواد

محمد عبد الشافي - محمد عبد السلام - محمود حمدي (الونش) - حازم إمام

محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي

أحمد سيد زيزو - شيكابالا - أشرف بنشرقي

سيف الدين الجزيري

تشكيل الإسماعيلي:

التشكيل| 4-4-2

محمد فوزي

مروان الصحراوى- محمد هاشم- محمد عمار- عبد الله جمعة

محمد عادل- محمد حسن- محمد صادق- أحمد مدبولي

فخر الدين بن يوسف- شكرى نجيب

فاز الزمالك على حرس الحدود في دور 32، أما الإسماعيلي فقد فاز على نادي لا فيينا في نفس الدور، وسيلاقي الفائز من هذه المباراة نادي مصر للمقاصة في ربع النهائي، وذلك بعد أن فاز على نادي سيراميكا كليوباترا في دور 16.

أهلاً بكم في البث الكتابي المباشر لمباراة الزمالك والإسماعيلي ضمن مباريات دور الـ 16 لكأس مصر 2021، والمقامة على استاد السويس الجديد.