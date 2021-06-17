الزمالك وأسوان: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك أمام أسوان في الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي..

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الزمالك 0 × 0 أسوان

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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15' ركلة حرة لأسوان على حدود منطقة الجزاء سددها عمرو الحلواني ولكنها ارتطمت في الحائط البشري وخرجت إلى الركنية.

12' لا جديد يذكر، سيطرة من الزمالك ولكن من دون خطورة تذكر.

5' المحاولة الأولى للزمالك من تسديدة أرضية عبر إمام عاشور لكنها تأتي خارج المرمى.

2' إمام عاشور يسقط على الأرض بعد تدخل بالرأس من قبل أحد لاعبي أسوان.

الآن تنطلق المباراة!

تشكيل الزمالك

التشكيل | 4-2-3-1

محمود جنش

محمد عبد الشافي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – أحمد عيد.

طارق حامد - إمام عاشور

أشرف بنشرقي – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو"

مروان حمدي

تشكيل أسوان

التشكيل | 5-4-1

خالد وليد

عمرو الحلواني - محمد ميدو - محمود شبانة - عبد العزيز موسى - أحمد سالم صافي

أشرف مجدي - هيثم الفيل - أحمد خالد - محمد أسامة

أحمد الصغيري

إليكم اختيارات علاء عبدالعال لكتيبة التماسيح الليلة. 🐊 pic.twitter.com/jy2ZfTZHjg — Aswan SC (@AswanSC_) June 17, 2021

كتيبة باتريس كارتيرون في الصدارة برصيد 55 نقطة، وفي حال أن فاز الأهلي في مبارياته المؤجلة يتفوق عليه بفارق نقطتين، فيما يأتي أسوان في المركز الخامس عشر بـ24 نقطة.

وتأتي المباراة بعد تعادل مخيب للآمال للزمالك أمام الجونة يجعل لا بديل عن الفوز أمام أسوان في سبيل مواصلة المنافسة بكل قوة على درع الدوري المصري.

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وتحمل المباراة طابعًا ثأريًا للفارس الأبيض بعد أن فشل في فك شفرة شباك نادي الجنوب المصري في مباراة الذهاب وتعادل سلبيًا في ملعب بتروسبورت.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الزمالك واسوان في الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز بملعب القاهرة الدولي.