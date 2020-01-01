الزمالك وأسوان: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الزمالك ضد أسوان في الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصر الممتاز2020.

الزمالك0 × 0 أسوان

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

تشكيل نادي الزمالك....

يبدأ الكابتن طارق يحيى بالتشكيل الآتي: في حراسة المرمى محمود جنش، خط الدفاع: أحمد عيد، محمود علاء، محمود حمدي، إسلام جابر، خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، مصطفى فتحي، حسام أشرف، أسامه فيصل، في الهجوم: مصطفى محمد

التشكيل | 4-2-3-1

محمود جنش

أحمد عيد - محمود علاء - محمود حمدي ( الونش) - إسلام جابر

طارق حامد - إمام عاشور

مصطفى فتحي - حسام أشرف - أسامه فيصل

مصطفى محمد



تشكيل نادي أسوان....

يبدأ الكابتن أحمد كشري بالتشكيل الآتي: في حراسة المرمى مسعد عوض، خط الدفاع: محمد نعيم، محمد جابر، إبراهيم القاضي، محمد طارق، في خط الوسط: إبراهيم جلال، محمد إسماعيل، هيثم الفيل، محمد مرسي، سولومون منساه، في الهجوم: كريم الطيب

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التشكيل | 4-5-1

مسعد عوض

محمد نعيم - محمد جابر - إبراهيم القاضي - محمد طارق

إبراهيم جلال - محمد إسماعيل - هيثم الفيل - محمد مرسي - سولومون منساه

كريم الطيب



الزمالك 🆚 أسوان

🏆 الدوري المصري الممتاز

🏟 ستاد القاهرة الدولي

📅 ١٨ سبتمبر

🕗 ٨:٠٠ مساءً بتوقيت القاهرة pic.twitter.com/xmcS87Cx8P — SC (@ZSCOfficial) September 17, 2020

يخوض نادي الزمالك لقاء الجولة ال٢٨ من الدوري المصري الممتاز أمام نادي أسوان.

وقد فجر باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك مفاجأة مدوية لجماهير القلعة البيضاء بعد أن قرر دفع الشرط الجزائي والرحيل عن النادي، يراقب متابعي الفارس الأبيض المباراة ويريدون الاطمئنان على آداء الفريق، وخاصة اقتراب مباراة نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

بينما في الجانب الآخر يلعب زهرة الجنوب صاحب المركز التاسع بروح عالية جدًا، بعد فوزه الكبير على نادي طنطا بأربع أهداف دون رد، ويقدم آداء متميز تحت قيادة الكابتن أحمد كشري في الفترة الأخيرة

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الزمالك وأسوان في الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز 2020.