الزمالك: مصطفى محمد يطمح للسير على خطوات صلاح، لكن ملف احترافه شائك

تصريحات قد تصدم المهاجم المصري

أكد أشرف قاسم المشرف على كرة القدم بنادي الزمالك أن احتراف مهاجم الفريق "مصطفى محمد" صعب جدًا في ظل الظروف الحالية وعدم وجود بديل كفء له.

كانت تقارير صحفية تركية قد أكدت استهداف جلطة سراي التعاقد مع المهاجم صاحب الـ23 عامًا خلال الانتقالات الشتوية القادمة، ولا يُخفي اللاعب رغبته الواضحة في الرحيل عن الزمالك والاحتراف.

اقرأ أيضًا | الخطيب: الراحلون هم من يحزنوا وفايلر تشتت من كورونا .. وهذه أصعب لحظة أمام الزمالك

المزيد من الفرق

قاسم أطلق تصريحات قد تصدم مصطفى محمد، إذ قال لبرنامج "ملعب الصقر" الإذاعي "ملف احتراف مصطفى محمد شائك جدًا، إذ هو أفضل مهاجم في الدوري المصري والزمالك بحاجة له، خاصة في ظل ابتعاد عمر السعيد نتيجة إصابته بفيروس كورونا الجديد".

أضاف "مصطفى محمد لديه طموحات كبيرة في الاحتراف الخارجي، هو يطمح للسير على خطوات محمد صلاح والوصول إلى مكانته، لكن احترافه حاليًا صعب، إذ لابد من توفير البديل أولًا".

أتم "جلست مع اللاعب قبل مباراة المقاولون العرب وتحدثت معه ولمست لديه التركيز الشديد، وقد برهن على ذلك بإحراز هدف جميل في المقاولون، هو لاعب كبير ونحن نبحث عن مصلحته وكذلك مصلحة الزمالك".