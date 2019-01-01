ما الذي ينتظر الزمالك حال انسحابه من مباراة السوبر الأفريقي؟

رئيس الزمالك مرتضى منصور أكد عدم لعب فريقه لمباراة السوبر الأفريقي حال إقامتها في قطر، فما الذي ينتظره إن سار قدمًا في قراره؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك على عدم خوض لقاء السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي حال إقامة المباراة في قطر كما هو مقرر.

ويرتبط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعقد رعاية مع نظيره القطري ينص على إقامة مباراة السوبر الأفريقي في الدولة التي ستستضيف كأس العالم 2022 لثلاثة نسخ، وقد أقيمت الأولى بالفعل خلال الموسم الماضي.

رئيس الزمالك يُطالب الخطيب بالاستقالة حال لعب الأهلي ضد الجونة

ماذا سيحدث حال صمم مرتضى منصور على قراره ولم يلعب ضد الترجي في قطر؟

ستُوقع غرامة مالية كبيرة على الاتحاد المصري لكرة القدم، ويجب أن تكون الأقصى في الغرامات المالية المتاح توقيعها على الاتحادات الوطنية.

سيُحرم الزمالك من الدفاع عن لقبه القاري، وسيُستبعد من البطولة القارية المشارك بها هذا الموسم، سواء دوري أبطال أفريقيا أو كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سيُمنح الزمالك من المشاركة في 3 بطولات خاصة بالاتحاد الأفريقي يكون الفريق متأهلًا للمشاركة بها، أي أن الزمالك لن يلعب في دوري أبطال أفريقيا لـ3 نسخ حال ضمن التأهل للعب بها، والأمر ذاته في كأس الكونفدرالية.