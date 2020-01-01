الزمالك

رسميًا | الزمالك يُعلن تجديد عقد كارتيرون

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كارتيرون
حسم الملف الجدلي في القلعة البيضاء

أعلن نادي الزمالك المصري تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق حتى صيف 2021.

الفريق الأبيض كان قد تعاقد مع كارتيرون، الذي سبق أن تولى تدريب  النادي  الأهلي،  خلال الموسم الجاري ليخلف ميتشو، وقد نجح في قيادة الفريق للفوز بكأسي السوبر الأفريقي والمصري ليُقرر النادي تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا.

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    وكان الرئيس مرتضى منصور قد أعلن قبل عدة أيام أنه سيُوقع العقد الجديد مع المدرب الفرنسي يوم السبت، وقد حدث بالفعل وأعلن حساب الزمالك على تويتر تجديد العقد لموسم واحد.

    يُشار إلى أن كارتيرون نجح أيضًا في قيادة الزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إذ سيلعب أمام الرجاء المغربي، فيما سيجمع نصف النهائي الآخر فريقي الأهلي والوداد.

     

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