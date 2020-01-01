رسميًا | الزمالك يُعلن تجديد عقد كارتيرون

حسم الملف الجدلي في القلعة البيضاء

أعلن نادي الزمالك المصري تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق حتى صيف 2021.

الفريق الأبيض كان قد تعاقد مع كارتيرون، الذي سبق أن تولى تدريب النادي الأهلي، خلال الموسم الجاري ليخلف ميتشو، وقد نجح في قيادة الفريق للفوز بكأسي السوبر الأفريقي والمصري ليُقرر النادي تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا.

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وكان الرئيس مرتضى منصور قد أعلن قبل عدة أيام أنه سيُوقع العقد الجديد مع المدرب الفرنسي يوم السبت، وقد حدث بالفعل وأعلن حساب الزمالك على تويتر تجديد العقد لموسم واحد.

باتريس كارتيرون معنا لمدة موسم آخر. 🤝📝

تمنوا حظًا جيدا لمدربنا في مواصلة حصد البطولات. 👏🏆 pic.twitter.com/lSf158OV72 — SC (@ZSCOfficial) June 13, 2020