كارتيرون: الزمالك يحاول السير على خطى ريال مدريد

المدرب الفرنسي يتحدث أيضًا عن الصراع في الدوري

قال باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك المصري أنهم يُحاولون السير على خطوات ريال مدريد برفع مستوى اللياقة البدنية للاعبين خلال الفترة الحالية، لضمان عودة قوية للفريق على المستويين المحلي والقاري.

الفريق الأبيض كان قد تغلب على سموحة 5-1 يوم أمس في أولى تجاربه الودية استعدادًا لعودة النشاط الرياضي في مصر وأفريقيا، وقد أكد المدرب الفرنسي عقب اللقاء رضاه عن الأداء خاصة من الجانب البدني.

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إذ قال لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر فضائية أون تايم سبورتس 2 المصرية "سعيد بالمستوى البدني الذي أظهره اللاعبون خلال المباراة، التدريبات الفردية في المنزل خلال فترة التوقف كانت صعبة وأصعب من التدريبات الجماعية، نُحاول السير على خطى ريال مدريد بالوصول لأعلى مستوى بدني في أقصر وقت ممكن، الفريق الإسباني اتبع تلك الاستراتيجية واستطاع الفوز بالدوري الإسباني عقب عودته".

أضاف حول المنافسة المحلية "الصراع على لقب الدوري لم يُحسم بعد ولا مستحيل في كرة القدم، لكن الواقع يقول أن الأهلي متفوق بفارق كبير من النقاط وهو الأقرب للفوز باللقب، هدف الزمالك الفوز بجميع المباريات المتبقية لضمان الحصول على المركز الثاني والتأهل لدوري أبطال أفريقيا الموسم القادم".

وأتم كارتيرون الذي جدد عقده مع الزمالك لموسم واحد مؤخرًا بالإشادة بقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لعب مواجهة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة، بقوله "الكاف كان ذكيًا للغاية في قراره لعب نصف نهائي دوري الأبطال من مباراة واحدة".

تابع "هدفنا الفوز بدوري الأبطال الذي لم يفز به الزمالك منذ عام 2002، لكن الأمر لن يكون سهلًا أبدًا خاصة مع قوة الفرق الثلاثة المنافسة وقدرة كل منها على الفوز باللقب".