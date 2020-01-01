مرتضى منصور يظهر في الزمالك ويتحدث لأول مرة بعد الانتخابات

الرئيس يتحدث بعد فشله في الانتخابات البرلمانية المصرية

ظهر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك في مقر النادي اليوم الجمعة وتحدث للصحافة لأول مرة بعد فشله في الانتخابات البرلمانية المصرية.

المحامي المصري البارز تعرض لعدة ضربات في الأيام الأخيرة تمثلت بقرار اللجنة الأولمبية المصرية إيقافه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة أربع سنوات ومطالبة مجلس إدارة الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، ومن ثم فشله في انتخابات مجلس النواب المصري عند دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

مرتضى منصور تواجد في مقر النادي ووصف ناديه بالهرم الذي لن يسقط، مضيفًا "الزمالك هرم ولن يسقط أبدًا، ورئيسه كذلك هرم ولن يسقط أبدًا".

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أضاف "أوجه تحية وشكر كبير لجماهير الزمالك جميعًا، والتي تقف متحدة في هذا الموقف ولأجل النادي، أنا سعيد جدًا لأننا يد واحدة".

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أتم "رغم كل ما تعرضت له مؤخرًا، أنا مطمئن تمامًا أن الزمالك سيُتوج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم. تحملنا الكثير وهدفنا واحد في النهاية وهو البطولة الأفريقية".