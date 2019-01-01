أمير مرتضى: المستحقات لا علاقة لها بهزيمة الطلائع ونطالب الجمهور بالدعم

المشرف العام على الكرة يطالب الجماهير بعدم الانسياق خلف الشائعات

رفض أمير مرتضى منصور؛ المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، الربط بين المستحقات المالية المتأخرة للاعبين وبين الهزيمة أمام طلائع الجيش، مؤكدًا أن الجميع سيبذل قصارى جهده من أجل عودة الفريق للانتصارات.

الفارس الأبيض تلقى الهزيمة أمس الإثنين، أمام الفريق العسكري بثلاثية مقابل هدفين، على استاد الجيش بالسويس، ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وقال أمير، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة البيضاء: "مرتضى منصور؛ رئيس النادي، عقد اليوم جلسة مع اللاعبين، كانت مثمرة لتصحيح مسار الفريق، والجميع تعاهد بها على غلق ملف الطلائع والتركيز في المباريات المقبلة".

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وأضاف: "لا يوجد أي علاقة بين المستحقات المتأخرة والهزيمة، بدليل أن الفريق حقق الفوز في المباراتين السابقتين أمام أول أغسطس الأنجولي وبيراميدز، بجانب أن المتبقي من مستحقات للاعبين جزء ضئيل".

المشرف العام على الكرة اختتم: "نحن نثق في جميع اللاعبين، وبأن سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الانتصارات، نطالب فقط الجماهير بمساندة اللاعبين وعدم الانسياق وراء الشائعات التي يرددها البعض، فجميع ما يقال عارٍ تمامًا من الصحة".

يذكر أن هزيمة الأمس هي الأولى للأبيض في عهد مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، والثانية له بالموسم الجاري.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة من سبع مباريات، بفارق خمس نقاط عن الصدارة، التي يحتلها الأهلي، وإن كان للأحمر مباراة مؤجلة.