الزمالك وطلائع الجيش: مباشر لحظة بلحظة

تابع لحظة بلحظة البث المباشر الكتابي لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز 2020-2021 والتي يستضيفها ستاد القاهرة

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الزمالك × طلائع الجيش

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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18 تسديدة للزمالك من خارج منطقة الجزاء بقدم إسلام جابر، ولكن محمد بسام يمسك بالكرة

17 مرتدة خطيرررة للزمالك، زيزو ينطلق من الجهة اليمنى، ولكنه يسدد الكرة في الشباك الخارجية! وتضيع على الزمالك فرصة لتسجيل الهدف الأول

15 مرور ربع ساعة على بداية المباراة، بدون أي تسديدة على المرمى من الفريقين

9 تسديدة من بن شرقي ولكن الكرة عالية جدًاجدًا عن مرمى الطلائع

7 ركنية جديدة للطلائع، الكرة تصل إلى مهند لاشين الخالي تمامًا من الرقابة والذي يلعبها برأسه ولكنها تمر بجوار القائم

3 ضربة ركنية لطلائع الجيش، خروج خاطئ لعواد من مرماه، ولكن لحسن الحظ الكرة تلمس لاعب الطلائع وتخرج ضربة مرمى

2 سيطرة واستحواذ على الكرة من الزمالك في بداية المباراة

انطلاق المباراة

تشكيل الزمالك:

قرر المدرب الفرنسي كارتيرون البدء بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1



محمد عواد

محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمد عبد الغني - حازم إمام

فرجاني ساسي - طارق حامد

أشرف بنشرقي - أحمد سيد زيزو - إسلام جابر

سيف الدين الجزيري

تشكيل طلائع الجيش:

قرر المدرب عبد الحميد بسيوني اللعب بالخطة التالية:

التشكيل | 4-2-3-1



محمد بسام

محمد ناصف - أحمد علاء - خالد السطوحي - علي الفيل

عمرو السيسي - مهند لاشين

ناصر منسي - إسلام محارب - أحمد سمير

عمرو جمال

يحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 48 نقطة بعد الفوز على إنبي في الأسبوع الماضي، ويسعى للحفاظ على تواجده في القمة لعل وعسى يستمر في هذا المركز إن لم يفز خصمه اللدود في مبارياته المؤجلة، في المقابل يتواجد طلائع الجيش في المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة.

أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في إطار مباريات الجولة 23 من الدوري المصري، والتي ستُقام على ستاد القاهرة الدولي.