الزمالك ضد مصر المقاصة: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة في الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز مباشرة لحظة بلحظة والتي تقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي

الزمالك 0 × 0 مصر المقاصة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.. إلى اللقاء في الشوط الثاني.

43' تسديدة من صلاح ريكو من داخل منطقة الجزاء لكن خارج المرمى.

37' عرضية رائعة من عبد الشافي لمصطفى محمد الذي هيأها لأحمد سيد زيزو وسددها الأخير على الطائر ولكن خارج المرمى.

33' أبو جبل ينقذ الزمالك من الهدف الأول.. تمريرة حريرية من محمد ابراهيم لعبد الله مجدي أمام المرمى ولكن أبو جبل ينقض ويصد الكرة ببراعة شديدة.

29' دقيقة لالتقاط الأنفاس

22' محمد إبراهيم يحاول صناعة الفارق ولكن دفاعات الزمالك صامدة حتى الآن، المباراة بعد إثارتها هدأت للغاية.

18' هدوء في المباراة، الزمالك المستحوذ ولكن من دون خطورة تذكر.

13' مصطفى محمد يهدر هدف التقدم للزمالك بعد شبه انفراد سدده ولكن محمود حمدي تصدى ببراعة شديدة.

10' التبديل الأول للزمالك بخروج محمد حسن ونزول محمد أوناجم بعد إصابة الأول.

10' هدف جديد للزمالك عبر مصطفى محمد ولكن يُلغى أيضًا بداعي التسلل.. إثارة كبيرة.

8' هدف للزمالك عبر محمود علاء ولكن تقنية الفيديو تلغيه بداعي التسلل.

4' بعد اللجوء للتقنية يتم إلغاء ركلة الجزاء وبطاقة صفراء لمحمد إبراهيم.

3' حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح محمد إبراهيم واللجوء لتقنية الفيديو لتأكيد القرار.

1' الزمالك كاد أن يحرز الهدف الأول عبر بن شرقي بعد عرضية من زيزو وجدت قدمه ولكن محمود حمدي تألق ثم أعلن الحكم عن تسلل.

صافرة البداية في المباراة.. هل ينجح الفارق الأبيض في العودة إلى الانتصارات بعد التعادل المفاجئ مع الاتحاد؟

تشكيل الزمالك:

التشكيل: 4-2-3-1

محمد أبو جبل

محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الغني

طارق حامد - محمد حسن

أحمد سيد زيزو - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي

مصطفى محمد

تشكيل الزمالك لمباراة مصر المقاصة. 📝⚽️ pic.twitter.com/qOdZqP9bUQ — SC (@ZSCOfficial) August 15, 2020

أما مصر المقاصة يقع في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة، وفاز في المباراة الأخيرة على أسوان والتي كانت الأولى له بعد فيروس كورونا 2-1، وجدير بالذكر أن الفريق به 3 عناصر تعرضوا للإصابة بالفيروس قبل المباراة السابقة، لكنه لعب المباراة بعد استبعادهم.

يحتل أبناء ميت عقبة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ، وأقرب منافسيه نادي بيراميدز في المركز الثاني بفارق الأهداف، لكن نادي الزمالك لعب مباراة أقل حتى الآن، وصعد رصيد الأبيض من 34 إلى 35 نقطة بعد التعادل مع زعيم الثغر ويسعى الآن للفوز ومصالحة وإسعاد جماهيره بعد أن فرط في فوزٍ سهل.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم في التغطية المباشرة الكتابية لمباراة الزمالك ومصر المقاصة في الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز.