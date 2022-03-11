الزمالك ضد الوداد: مباشر لحظة بلحظة

الزمالك 0×0 الوداد

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تشكيل الزمالك

يبدأ المدرب فيريرا بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبو جبل

أحمد فتوح - محمود الونش - محمود علاء - حمزة المثلوثي

أشرف روقة - إمام عاشور

أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

عمر السعيد

تشكيل الوداد

يبدأ المدرب وليد الركراكي بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-4-2

رضا التاجناوتي

يحيى عطية الله - أشرف داري - أمين فرحان - أيوب العملود

أيمن حسوني - يحيى جبران - جلال الداودي - رضي جعدي

مبينزا - زهير المترجي



في المقابل، سيحاول الوداد المغربي الخروج بنتيجة إيجابية والحفاظ على فارق النقاط بينه وبين الزمالك على أقل تقدير من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل، ويحتل الوداد المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق نقطة واحدة فقط عن الصدارة.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الزمالك ضد الوداد البيضاوي المغربي في إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا 2021/2022، وسيُقام اللقاء على ستاد القاهرة الدولي.