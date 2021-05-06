بعد الخسارة أمام الزمالك .. رئيس سموحة: اتقوا الله أو الغوا الكرة في مصر

الفارس الأبيض هزم سموحة بهدفين

أعرب محمد فرج عامر؛ رئيس نادي سموحة السكندري، عن غضبه من أداء التحكيم خلال مواجهة فريقه أمام الزمالك، مطالبًا المسؤولين بتطبيق العدل أو إلغاء النشاط الرياضي في مصر.

الفارس الأبيض حقق الفوز أمام الفريق السكندري بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز.

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الزمالك سجل له أشرف بنشرقي وطارق حامد في الدقيقتين 17 و42 من عمر الشوط الأول، فيما سجل مصطفى فتحي لسموحة في الدقيقة 20 من الشوط نفسه.

وكتب عامر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " حدث ما توقعناة والكابتن محمد الحنفي تغاضي عن احتساب ضربة جزاء صحيحة من طارق حامد لصالح عبد الكبير الوادي في بداية المباراة ، فوضنا امرنا للة".

وأضاف: "وما ينفعش اللي بيحصل دة لان خذا هو التدمير الحقيقي لكرة القدم ، اعدلوا واتقوا اللةً يا تلغوها وتوفروا علينا حرقة الدم".

حدث ما توقعناة والكابتن محمد الحنفي تغاضي عن احتساب ضربة جزاء صحيحة من طارق حامد لصالح عبد الكبير الوادي في بداية المباراة ، فوضنا امرنا للة ، وما ينفعش اللي بيحصل دة لان خذا هو التدمير الحقيقي لكرة القدم ، اعدلوا واتقوا اللةًيا تلغوها وتوفروا علينا حرقة الدم — Farag Amer (@FaragAmer_) May 6, 2021

يذكر أن الزمالك يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، بفارق أربع نقاط عن الأهلي؛ صاحب الوصافة، بـ40 نقطة من 18 مباراة، فيما يأتي سموحة بالمركز السابع بـ28 نقطة.