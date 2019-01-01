الزمالك يطلب مواجهة حسنية أكادير على بترو سبورت

الفريق يود نقل المباراة من برج العرب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفاد موقع كووورة أن الزمالك طلب من اتحاد كرة القدم المصري نقل مباراته أمام حسنية أكادير في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية إلى ملعب بترو سبورت بالقاهرة.

وكان من المفترض أن تُقام المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لكن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طلب من نظيره المصري اختيار ملعب آخر لمباريات الأهلي والزمالك الأفريقية بسبب الحالة السيئة لأرض الملعب.

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وقد أفاد مصدر داخل النادي الأبيض لموقع كووورة أن النادي طلب اللعب على بترو سبورت بسبب ضغط المباريات وتفضيله البقاء في القاهرة وتجنب السفر إلى الإسكندرية، بجانب رفض الكاف لملعب برج العرب.

ومن المفترض أن يُحول الاتحاد المصري طلب الزمالك للجهات الأمنية للموافقة عليه أو رفضه.

يُذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين سيُقام يوم 7 إبريل القادم في المغرب، ومن ثم سيتواجه الفريقان إيابًا في القاهرة في الـ14 من نفس الشهر.