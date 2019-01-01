رئيس الزمالك: لسنا طرفًا في الأزمة، هناك خائن يُوجه جينيراسيون في مصر

أزمة مباراة للزمالك ضد جينيراسيون فوت في دوري أبطال أفريقيا مازالت متواصلة ورئيس الزمالك مرتضى منصور يكشف بعض الكواليس والأسرار

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك بعض كواليس وأسرار أزمة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، حسبما ورده من معلومات على حد قوله.

وكان من المفترض أن يلعب الفريقان في ملعب بتروسبورت يوم أمس السبت لكن الاتحاد الأفريقي وبناءً على طلب من نظيره المصري أجل اللقاء ليوم الأحد مع نقلها لبرج العرب في الإسكندرية، وهو القرار الذي رفضه النادي السنغالي وتمسك بالعب في القاهرة والالتزام بلوائح الكاف والبطولة.

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وتصاعدت الأزمة مساء أمس بعدما توجه جينيراسيون فوت لملعب بتروسبورت وتم منعهم من دخول الملعب، فيما يتواجد الزمالك وطاقم الحكام في الإسكندرية استعدادًا لخوض اللقاء اليوم الأحد.

وتحدث مرتضى منصور عن وجود خائن يُوجه الفريق السنغالي في القاهرة، وأن هذا الشخص هو كمال شعيب محامي ممدوح عباس خصم منصور ورئيس الزمالك السابق.

وأوضح الرئيس الحالي في تصريحاته لقناة الحدث اليوم أن هذا المحامي قاد جينيراسيون فوت لقسم الشرطة لطلب التوجه بالحافلة للمتحف المصري لإثبات حالة أن القاهرة آمنة وتستقبل السائحين بشكل معتاد.

مضيفًا "رئيس النادي السنغالي وزوجته غادرا مصر، هناك خائن يدل مسؤولي جينيراسيون على الإجراءات، حرروا محضرًا وطلبوا خلاله أن تتوجه بهم الحافلة للمتحف المصري، هم يهدفون لإثبات حالة أن مصر بها سائحين ويعيشون بشكل طبيعي في القاهرة. هل بإمكاني عمل تلك الإجراءات وأنا في السنغال دون شخص يُوجهني جيدًا؟".

وأتم الرئيس حديثه بالتأكيد على أن الزمالك ليس طرفًا في الأزمة، وأنه أبلغ بموعد ومكان اللقاء من الكاف الذي اتخذ قراره بعدما تواصل مع الاتحاد المصري لكرة القدم.