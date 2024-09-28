ترك الزمالك والعودة للسعودية؟ جوميس يثير الغموض برأيه بعد السوبر الإفريقي

البرتغالي قاد الزمالك للسوبر الإفريقي بالأراضي السعودية

رد مدرب الزمالك المصري جوسيه جوميس على الأنباء بخصوص إمكانية عودته للتدريب في دوري روشن السعودي، وذلك عقب قيادته ناديه للتتويج بالسوبر الإفريقي مساء الجمعة بالسعودية.

وحقق الزمالك الانتصار بركلات الترجيح مساء الجمعة على غريمه التقليدي عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ليحقق جوميس بطولته القارية الثانية مع العملاق القاهري عقب قيادته لتحقيق لقب الكونفدرالية في وقت سابق هذا العام.

وعقب اللقاء، رد البرتغالي على سؤال بحسب موقع "فيلجول" حول إمكانية رجوعه للتدريب في المملكة العربية السعودية، وقال: "الله فقط من يعرف ما قد يحدث بالمستقبل".

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جوميس الذي يملك مسيرة تدريبية حافلة حول العالم سبق له تدريب التعاون في ثلاث مناسبات مختلفة آخرها في 2022، كما درب الأهلي لفترة وجيزة في 2016 استمرت من مايو حتى أكتوبر من العام المذكور.

ويملك المدير الفني البرتغالي عقداً مع النادي المصري حتى يوليو 2025، وحتى الآن لم يتم الحديث عن توقيعه لعقد جديد رغم المطالبات الجماهيرية بالإبقاء على جوميس في القلعة البيضاء لمدة أطول.