جنش: لا أستطيع التدخل في أزمة كهربا مع الزمالك

جنش تعرض لإصابة قوية بقطع في وتر أكيليس

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، أنه تلقى دعمًا كبيرًا خلال فترة إصابته الأخيرة من الكثير من اللاعبين.

وكان جنش قد تعرض لإصابة قوية بقطع في وتر أكيليس، في معسكر منتخب مصر، أثناء الاستعداد لكأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر.

وقال جنش في تصريحات تلفزيونية: "استقبلت الكثير من الدعم خلال فترة إصابتي من لاعبين من الأهلي، من أجل الشد من أزره".

وأضاف: "علاقتي بكهربا كبيرة، وتفاوضت معه عند مجيئه للزمالك، ولكن لا أستطيع أن أتحدث معه حاليًا في أزمته مع الفريق وهذا ليس اختصاصي".

إقرأ أيضًا - اتحاد الكرة يعلن موعد قرعة الدوري المصري الممتاز

وتابع جنش: "من الواجب علي التفاوض مع اللاعبين للانضمام للزمالك، لأن لولا تواجدي في الفريق لم أكن سأصل إلى مكاني حاليًا".

وكان جنش حارس الزمالك الأول قبل الإصابة وانضم للمنتخب المصري في البطولة الأخيرة خلال العام الجاري من كأس الأمم الإفريقية.