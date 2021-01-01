مساعد باتشيكو يكشف .. تمرد ساسي وأزمة غرفة الملابس وانتقاد لكارتيرون

كواليس رحيل جهاز باتشيكو

كشف أليكس كوستا؛ المدرب المساعد للبرتغالي جايمي باتشيكو؛ المدير الفني السابق للزمالك، عدد من كواليس الفريق في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه علم من حال اللاعبين رحيل الجهاز الفني قبل إخطاره بشكل رسمي.

الجهاز الفني لباتشيكو رحل قبل أسابيع عن الفارس الأبيض بطريقة مفاجئة، لتعيين الفرنسي باتريس كارتيرون؛ مديرًا فنيًا للفريق، قادمًا من التعاون السعودي.

اقرأ أيضًا | أرقام صادمة لمهاجمي الأهلي والزمالك .. الأكثر إهدارًا للفرص المحققة هذا الموسم في الدوري المصري

وقال كوستا، خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش": "كنا نقرأ في الصحف أن الجهاز الفني سيرحل، لكن لم يتحدث معنا أحد من المسؤولين، لذلك كنا في حيرة كبيرة، لكن حقيقةً رأينا في أعين اللاعبين أننا سنرحل قبل مباراة سيراميكا كليوباترا، ثم بعد ذلك تحدثت معنا الإدارة المالية بعد المباراة، وتحديدًا في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، أخطرونا أنهم قرروا فسخ التعاقد".

وأضاف: "أنا لم أتفاجأ بقرار فسخ العقد، لأن هذه هي كرة القدم، اليوم تقود فريقًا وغدًا من الممكن أن تكون مع آخر، وفي الأخير بالتأكيد نتمنى للزمالك التوفيق في المرحلة المقبلة".

مساعد باتشيكو تابع: "ما أسعدني هو رد فعل الجماهير على رحيلنا، كان إيجابيًا بشكل لا يُصدق، رأينا حبهم لنا، وهذا جعلنا نقدرهم بشكل أكبر، وحقيقةً أننا كنا نعمل من أجل إسعادهم رغم عدم حصولنا على مستحقاتنا المالية، لأننا نعلم الأزمة التي يمر بها النادي، عملنا بكل جهد رغم ذلك، وكنا نتمنى أن تحترم الإدارة مشاعر الجماهير".

بسؤاله عن حقيقة وجود أزمة في غرف خلع ملابس الفريق، أوضح: "سمعنا عن حدوث تآمر من اللاعبين على الجهاز الفني، وهذا لم يحدث على الإطلاق، بل أنهم ساندونا، والجميع رأى رد فعلهم خلال مواجهة سيراميكا، بجانب أنهم وجهوا لنا التحية في الفندق بعد صدور قرار الرحيل".

وواصل: "من تحدث عن أزمة بغرف الملابس فهذا مجرد تكهن، ولا وجود له على أرض الواقع، نعم هناك أزمة مالية، لكن الجميع كان يعمل بجد، وكان على الإدارة منح الرواتب للاعبين بدلًا من توجيه اللوم لهم وانتقاد الأداء".

وبشأن تمرد التونسي فرجاني ساسي؛ لاعب الوسط، علق: "ساسي لاعب مميز، ولا أعلم أي شيء عن تمرده قبل لقاء الرجاء المغربي".

وبخصوص واقعة إلقاء حازم إمام؛ قائد الفريق، القميص في وجه باتشيكو: "لم يحدث، هذه كذبة كبيرة، اللاعب والمدرب علاقتهما ممتازة".

واختتم معلقًا على تصريح كارتيرون بأنه وجد اللاعبين في حالة فنية وبدنية سيئة: "هذا مبرر غير حقيقي، لم يكن هناك إصابات والحالة البدنية للاعبين عالية، وفي كل الأحوال لا يجب عليه أن يتحدث عن الحالة البدنية بعد خوض مرانين فقط، تصريحاته غير احترافية بالمرة".

يذكر أن كارتيرون خاض مباراة واحدة أمام الترجي التونسي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، تلقى بها الهزيمة، لتصعب مهمة الأبيض في التأهل لربع النهائي، إذ أن في رصيده نقطتين فقط.