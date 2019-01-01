ميتشو يُحدد سلبيات الزمالك وأسباب عصبية لاعبيه أمام المقاولون

الزمالك هزم المقاولون العرب 2-1 في مباراة مقدمة من الجولة الخامسة من الدوري المصري، ومدربه ميتشو يتحدث عن سلبياته وأسباب عصبية لاعبيه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى ميتشو المدير الفني للزمالك سعادته بالفوز على المقاولون العرب الذي وصفه بأحد أهم فرق الدوري المصري.

وتصدر الزمالك الدوري المصري بانتصاره على المقاولون مساء أمس 2-1 في المباراة المقدمة من الأسبوع الخامس، وقد رفع رصيده إلى 10 نقاط من 4 مباريات مقابل 9 للأهلي لكن من 3 مباريات فقط.

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ورغم سعادته بالفوز، إلا أن المدرب الصربي كشف عن معاناة الزمالك من سلبيات خلال اللقاء، أبرزها فقدان الكرة بسهولة قبل الوصول لمرمى المنافس.

إذ قال للموقع الرسمي لناديه "الزمالك لم يواجه أي مفاجأة في الملعب من المقاولون، هم يعتمدون علي الدفاع ثم التحول الهجومي، كلما فقدنا الكرة كنا نترجع ونتمركز جيدًا، أخطأنا مرة واحدة أسفرت عن الهدف".

"الفريق لم يفقد تركيزه بعد هدف المقاولون وسجل التعادل ثم التقدم في الشوط التاني، وكانت لدينا فرص وركزنا علي الاستحواذ الدفاعي وإبعاد المنافس عن مرمانا ونجحنا في الفوز باللقاء".

أضاف "عانينا خلال المباراة من فقدان الكرة بسهولة رغم أننا نلعب بأسلوب الاستحواذ لبناء الهجمات بشكل متواصل، سنعمل على إصلاح هذا الأمر في الفترة القادمة".

وأوضح ميتشو أن جاهزية اللاعبين البدنية ليست في أفضل حالاتها وهو ما كان يمنعه من تنفيذ بعض الجوانب التكتيكية مثل التسديد من بعيد، مؤكدًا أن الأمر تحسن منذ وصول المعد البدني الجديد والدليل إحراز زيزو لهدف من تسديدة بعيدة.

وعن أسباب عصبية اللاعبين خلال المباراة، قال ميتشو "سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون سب حمدي النقاز بوالدته، لذا ظهرت عليه العصبية الزائدة".

تابع "بعض الفرص تلجأ لأساليب مختلفة مثل السباب لإخراجنا عن تركيزنا حال عجزوا عن مجاراتنا في كرة القدم، بنشرقي لاعب مهم وما كان عليه الانفعال على لاعب المقاولون لكن ماذا كان أحدكم سيفعل لو تعرض للسباب؟".

وأتم المدرب بالتأكيد على أن الفوز على المقاولون مهم معنويًا قبل مواجهة جينيراسيون فوت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.