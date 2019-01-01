صفرية ميدو أمام الزمالك مستمرة

تلقى المدير الفني لمصر المقاصة الهزيمة الرابعة له كمدرب أمام الفارس الأبيض

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

واصل أحمد حسام "ميدو"؛ المدير الفني لمصر للمقاصة، عجزه أمام الزمالك، كمدرب، حيث لم يذق طعم الفوز في أي مباراة خاضها أمامه.

الفريق الفيومي تلقى الهزيمة أمام الفارس الأبيض بهدف وحيد، سجله عبد الله جمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن ربع نهائي كأس مصر. (طالع تقرير المباراة)

هذا اللقاء هو الرابع لميدو أمام الأبيض كمدرب، وخلال ثلاث مواجهات سابقة لم ينتصر في أي منها، جميعها كانت مع وادي دجلة.

اللقاء الأول كان في 29 نوفمبر 2016، بالجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز موسم 2016-2017، وتعادل الفريقان بنتيجة 1-1.

اللقاء الثاني كان في 18 مايو 2017، ضمن الجولة 29 من الدوري، تلقى دجلة بها الهزيمة بنتيجة 2-1.

اللقاء الثالث في 29 نوفمبر 2017، بالجولة السابعة من دوري موسم 2017-2018، وهُزم بها دجلة 3-0.

يذكر أن الزمالك يواجه الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر، والمقرر إقامتها في الأول من سبتمبر المقبل.