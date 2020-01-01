الزمالك: اللجنة المؤقتة تنفذ كل شيء وغياب العدالة يولد التعصب

الزمالك يكشف عن رأيه في تأجيل مباراة القمة.

أكد عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك، على أن اللجنة المسؤولة عن إدارة ناديه، نفذت أشياءً كثيرة خلال الفترة الماضية، متحدثًا عن تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي.

اتحاد الكرة اتخذ قرارًا بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان مقررًا لها مساء يوم الإثنين المقبل، بالجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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سالم قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "إدارة النادي الحالية ستقوم بفتح ملفات الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم ومؤمن عليهم، كما يتم فتح ملفات كثيرة، ولكن الوقت مضغوط والجميع يطالب بحقوقه".

وتابع: "سيتم تدعيم صفوف فريق كرة القدم بالنادي بلاعب أو لاعبان على حسب الاحتياجات التي سيطلبها الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو".

رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك أردف: "العدالة ليست متوفرة في الدوري المصري، وهذا الأمر يخلق التعصب بين الجماهير".

وتحدث سالم عن إصابة طارق حامد بفيروس كورونا، حيث قال: "من الجيد أن يتواجد في الفريق لاعب مثل طارق حامد، وغيابه يشعرنا بأن هناك مشكلة".

وعلق عصام سالم على تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي حيث قال: "أتحدى أن يعلن اتحاد الكرة أسباب التأجيل، كنا نركز على مباراة معينة، ليتم مطالبتنا بالاستعداد لمباراة أخرى، وهذا الأمر ليس منطقيًا، ورأينا هو الالتزام مادام يريد اتحاد الكرة ذلك".