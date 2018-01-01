الزمالك يكشف موعد طرح تذاكر مباراة القطن وعدد الجماهير

الزمالك يلعب مع القطن التشادي في دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مباراة الفريق أمام القطن التشادي في دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية، ستكون اول مباراة في الموسم الحالي تشهد حضور الجماهير بالتذاكر وليس الدعوات.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره القطن التشادي، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية على استاد بتروسبورت، مساء السبت القادم.

وأشار النادي في بيان نشره اليوم، أن تذاكر المباراة سيتم بيعها بداية من صباح الأربعاء، وتشمل درجات أولى وثانية وموحدة ومقصورة.

وشدد مجلس إدارة الزمالك في بيانه، أنه في حال التزام جماهير الفريق وعدم الخروج عن النص، باستخدام الشماريخ والسباب، سيتم اعتماد تجربة التذاكر في مباريات الفريق بالدوري.

وكانت إدارة الزمالك قد طلبت حضور 10 آلاف مشجع، لمباراة الفريق أمام القطن، وفقاً لتصريحات ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ولكن لم تصل الموافقة الأمنية حتى الآن.