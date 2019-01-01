رباعي الزمالك الغائب عن القمة يشيد بزملائهم أمام الأهلي

الزمالك حافظ على صدارة الدوري المصري بعد تعادله مع الأهلي مساء أمس السبت

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشاد رباعي الزمالك الذي غاب عن مباراة القمة، مساء أمس السبت بزملائهم في الفريق، أمام الأهلي والحفاظ على صدارة الدوري.

وتعادل الزمالك سلبياً مع الأهلي في المباراة المؤجلة للفريقين من الجولة الـ 17 من الدوري المصري، في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب.

وغاب عن الزمالك كلاً من محمود علاء ومحمد إبراهيم وحمدي النقاز، بالإضافة إلى إبراهيم حسن.

ووفقاً للموقع الرسمي للزمالك، فإن رباعي القلعة البيضاء دخل إلى لاعبي الفريق في غرفة خلع الملابس بعد اللقاء، ودار حوار بين علاء ومحمد عبد الغني حول مستوى الأخير في المباراة، ومن أجل تهنئة الأخير على مستواه في اللقاء.

إحدى لقطات مباريات القمة التي لم تُذاع 🌦️👀



الكابتن رضا عبد العال يظهر بالعوامة 😂🏊‍♂️♥️ pic.twitter.com/1t9YRr2KwF — جول مصر (@goaleg) March 30, 2019

ومن جانبه قدم حازم إمام قائد الفريق، الشكر إلى زملائه في الفريق، بعد الأداء الرجولي في المباراة، بالرغم من الظروف الصعوبة التي أحاطت باللقاء.

الجدير بالذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني.