الزمالك: الأولوية للحفاظ على اللاعبين، ونسعى لتوفير دعم مالي

اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك تتحدث عن الوضع الراهن

أكد هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة لإدارة الزمالك أن الأولوية لديهم حاليًا هي الحفاظ على اللاعبين الحاليين في الفريق وتوفير مستحقاتهم المالية وتجديد عقود أولئك التي تنتهي عقودهم قريبًا وعلى رأسهم التونسي فرجاني ساسي.

وقال إبراهيم أن اللجنة جاءت وفقًا للائحة النادي رقم 15، كاشفًا النقاب عن تشكيل بعض اللجان مثل اللجنة التنفيذية ولجنة الحكماء، مشيرًا إلى حرصهم من اليوم الأول توفير كافة متطلبات فريق كرة القدم.

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وأضاف حسبما نقل الموقع الرسمي للزمالك " أتقدم بالشكر لأيمن يونس وأشرف قاسم وعبدالحليم علي علي وقوفهم بجانب الفريق في هذه المرحلة، و أشكر اللاعبين على الخروج من الكبوة سريعًا وظهورهم بأداء جيد وتحقيق الفوز أمس على المقاولون العرب في افتتاحية مباريات الدوري الممتاز".

نائب الرئيس أحمد بكري أوضح أن اللجنة تُفكر بالاستعانة بصرح مالي لدعم النادي، كما طالب أبناء الزمالك وجماهيره بدعم النادي معنويًا ومساندته ليتخطى المرحلة الحالية بسلام.

وأعلن إبراهيم مجموعة من التعيينات الجديدة في النادي، أبرزها تعيين طارق حشيش مستشارًا ماليًا، وأشرف قاسم متحدثًا رسميًا عن قطاع الكرة، وفوزي العريان مستشارًا قانونيًا، وأحمد زكريا مديرًا تنفيذيًا.

وأوضح أن عصام سالم سيقود المنظومة الإعلامية بما يتضمن القناة والمجلة والموقع الرسمي، كما عُين عمر بطيشة مستشارًا إعلاميًا.

وأضاف حول فريق الكرة "إن شاء الله نتوصل لاتفاق مع ساسي حول تجديد عقده قريبًا، الأولوية بالنسبة لنا الحفاظ على عناصر الفريق الحالية، سواء بتجديد العقود أو توفير مقدمات العقود والمستحقات المالية".

"التعاقدات الجديدة تتعلق بأمور مالية مفروضة على اللجنة، وعلينا ألا ننسى أن الزمالك يمتلك أفضل اللاعبين في مصر، نحن لن نتعاقد مع لاعب لدينا مثله. أثق باللاعبين وقد شاهدتم جميعًا روحهم العالية أمام المقاولون".