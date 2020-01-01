الزمالك وطلائع الجيش: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، والمقرر أن تُقام على ملعب القاهرة الدولي.

الزمالك 0 × 0 طلائع الجيش

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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13- تسديدة من حدود منطقة الجزاء من أحمد سمير لكن تصدب رائع من جنش

12 - تمريرم أمامية لزولا ويرسل عرضية خطيرة من الجانب الأيمن و يستقبلها ناصر منسي برأسية لكن ضعيفة

10- ركنية من الجانب الأيسر لصالح الزمالك علي التنفيذ أوناجم تنفذ وخطأ من محمود علاء

8- خطأ في وسط الملعب لمصلحة طلائع الجيش تنفذ طولية للجانب الأيمن لكن يستخلصها أوناجم ويبدأ هجوم للزمالك

7- استلام من ناصر منسي و محاولة للهجوم ممن جانب الطلائع و تمريرة طولية من مهند لاشين لكن أطول من اللازم

5- تمريرات من جانب الزمالك و هدوء من جانب الفريقين

4- هجمو خطيرة لصالح طلائع الجيش لكن تمر بسلام بعد أن خرج جنش من مرماه

3- خطأ لصالح طلائع الجيش ينفذ وتتحول لمرتدة من الجانب الأيمن لأوناجم وتتحول لرمية تماس

2- رمية تماس من الجانب الأيمن لصالح الزمالك ومحاولة بناء هجمة

1- صافرة بداية المباراة

تشكيل الزمالك:

يبدأ المدرب باتريس كارتيرون بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

محمود جنش

أحمد عيد - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة

طارق حامد - فرجاني ساسي

محمد أوناجم - يوسف أوباما - أشرف بنشرقي

مصطفى محمد



بينما يعيش طلائع الجيش حالة جيدة مع مدربهم الجديد عبد الحميد بسيوني، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة، ويحاول الهروب من مراكز الهبوط قدر المستطاع.

وبعد فوز الزمالك الأخير على بيراميدز انفرد بالوصافة برصيد 48 نقطة مع العلم أنه سيٌقاسي خصم ثلاث نقاط في نهاية الموسم بسبب أزمة مباراة الأهلي في الدور الأول الشهيرة.

أهمية المباراة تكمن في صراع القلعة البيضاء على التواجد في المركز الثاني لضمان المشاركة ببطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، ووسط منافسة من بيراميدز والمقاولون العرب.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في التغطية المباشرة والكتابية لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري على ستاد القاهرة.