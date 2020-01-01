إيتو عن إقامة السوبر الإفريقي بقطر: انظروا إلى إسبانيا وإيطاليا

النجم الكاميروني يدعم إقامة السوبر الإفريقي خارج القارة

يرجع النجم الكاميروني صامويل إيتو فكرة إقامة كأس السوبر الإفريقي خارج القارة السمراء، موضحًا أن هذا يزيد من شعبية البطولة.

السوبر الإفريقي يقام للعام الثاني على التوالي بالعاصمة القطرية "الدوحة"، على استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، في 14 من فبراير الجاري.

ومن المقرر أن يجمع السوبر بين الترجي التونسي؛ بطل دوري أبطال إفريقيا، والزمالك المصري؛ بطل الكونفدرالية الإفريقية.

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وقال إيتو، خلال تصريحات صحفية خلال زيارته لاستاد "البيت"؛ أحد الاستادات المضيفة لكأس العالم قطر 2022: "أرى أن معارضة إقامة السوبر في قطر أو أي مكان خارج قارة إفريقيا أمر غير منطقي، بل بالعكس إقامته خارج القارة يساهم بشكل كبير في شهرته".

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وأضاف: "انظروا إلى دوري كرة السلة الأمريكية فبعض مبارياته تقام في فرنسا، وهي إحدى البطولات الأغنى في العالم، هناك أيضًا السوبر الإسباني والإيطالي يطوفان العالم في السنوات الأخيرة، لذلك على السوبر الإفريقي أن يسير على النهج نفسه".

وبسؤاله عن أيهما يشجع الزمالك أم الترجي؟: "كإفريقي سأشجع كلا الفريقين، فقط ما أتمناه أن يقدم الفريقان مباراة تليق بسمعتهما وتقديم قمة تليق بالكرة الإفريقية".

يذكر أن الزمالك كان يعارض إقامة المباراة في قطر، في ظل الخلافات السياسية بينهما وبين مصر، قبل أن يتراجع على إثر تعهد كتابي من البلد المستضيف بتأمين بعثة الفارس الأبيض.