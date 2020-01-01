رسميًا - مدافع الترجي يغيب عن مواجهتي الزمالك

باب سويقة يفتقد واحد من أهم لاعبيه في الدفاع

تأكد بشكل رسمي غياب الجزائري عبد القادر بدران؛ مدافع الترجي التونسي، عن لقاء كأس السوبر الإفريقي أمام الزمالك المصري.

باب سويقة يشارك في السوبر كونه بطل دوري أبطال إفريقيا 2019، بينما حصد الفارس الأبيض لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية في العام نفسه.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة القطرية "الدوحة" المباراة في 14 من الشهر الجاري، على استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة.

المزيد من الفرق

وأعلن النادي التونسي تعرض بدران لإصابة عضلية، يحتاج على إثرها لفترة راحة تصل إلى ثلاثة أسابيع.

تاريخ المواجهات بين الزمالك والترجي - تفوق "أبيض" وبطولة "تونسية"

وبهذا يغيب المدافع عن مواجهة السوبر، وأيضًا مواجهة الزمالك في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في 29 من فبراير الجاري، بينما سيلحق بلقاء الإياب في تونس، والمحدد له أحد أيام 6 أو 7 من مارس المقبل.

يذكر أن فريق الدم والذهب اختتم اليوم الأحد، استعداداته للقاء الفارس الأبيض بالتعادل أمام اتحاد تطاوين بهدف لكل منهما، بالدوري التونسي.

ويتصدر الترجي جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 38 نقطة من 14 مباراة، بفارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه.

أما الزمالك فيخوض حاليًا مباراته الأخيرة قبل السوبر أمام الإسماعيلي، ضمن الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز.

ويأتي الفارس الأبيض في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة، بفارق 11 نقطة عن غريمه التقليدي الأهلي متصدر الترتيب.