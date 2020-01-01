قبل مواجهة الزمالك - الترجي يحقق فوزًا صعبًا أمام حمام الأنف

باب سويقة يحل ضيفًا على الزمالك في 28 من الشهر الجاري

حقق الترجي التونسي فوزًا صعبًا أمام حمام الأنف بهدف وحيد، على ملعب الأخير، ضمن الجولة الـ16 من الدوري التونسي.

هدف المباراة الوحيد سجله محمد علي بن رمضان في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول عن طريق ضربة جزاء.

الفوز رفع رصيد باب سويقة إلى النقطة 44 في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد حمام الأنف عند 13 نقطة في المركز الـ11.

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ويستعد فريق الدم والذهب للحلول ضيفًا على الزمالك المصري في 28 من فبراير الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الترجي تأهل لربع النهائي متصدرًا جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، حصدها من الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في اثنتين وخسر لقاء وحيد.

أما الفارس الأبيض فصعد محتلًا المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، محققًا الفوز في مباراتين، وتعادل في ثلاث وخسر لقاء وحيد.

وكان الفريقان قد تقابلا في 14 من الشهر الجاري، على ملعب جاسم بن ثاني بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية "الدوحة"، في كأس السوبر الإفريقي، وانتصر وقتها الفارس الأبيض بثلاثية مقابل هدف وحيد.