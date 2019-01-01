مران الزمالك يشهد عودة شيكابالا وجمعة ومشاركة أولى لكاسونجو

الفريق وصل القاهرة فجر أمس

استأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء بعدما حصل اللاعبون على راحة يوم أمس عقب وصولهم القاهرة فجر الإثنين بعد رحلة طويلة من زامبيا إلى أثيوبيا ثم القاهرة تتخلها ساعة ونصف ترانزيت في موزامبيق.

ويستعد الفريق الأبيض حاليًا لمواجهة أسوان ضمن الجولة الـ11 من الدوري المصري مساء الخميس المقبل.

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وشهد مران الزمالك الجماعي اليوم والذي قاده المدير الفني باتريس كارتيرون عودة الثنائي محمود عبد الرزاق شيكابالا وعبد الله جمعة بعد غيابهما الفترة الماضية عن التدريبات والمباريات لإصابة الأول بنزلة برد والثاني بكدمة في قدمه.

وتواجد في المران كذلك ولأول مرة لاعب الزمالك الكونغولي كابونجو كاسونجو الذي قطع إعارته مع فريق الرجاء المغربي قبل شهرين تقريبًا وعاد للقاهرة، وقد وافق كارتيرون على انتظامه في التدريبات ليحافظ على مستواه الفني والبدني.

وغاب عن المران المدافع محمد عبد الغني بإذن من الجهاز الفني الذي فضل إراحته لعدم تواجده في المباراة القادمة ضد أسوان نتيجة الإيقاف، ولم يحضر كذلك الظهير الأيسر محمد عبد الشافي لظروف أسرية وانتظار مولوده الجديد.

وخاض حازم إمام تدريبات تأهيلية على هامش التدريب، فيما خضع الحراس الثلاثة محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي لتدريبات قوية، لكن غاب عن تلك التدريبات محمود جنش الذي فضل عمرو عبد السلام منحه راحة من تدريبات اليوم الجماعية مع الحراس بعد خضوعه لتدريبات قوية مؤخرًا وعقب عودته من الإصابة.

لفريق الأبيض كان قد نجح في العودة بنقطة التعادل 1-1 من مباراته أمام زيسكو الزامبي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، ليرفع رصيده في المجموعة إلى 4 نقاط قبل انطلاق مرحلة الإياب.

وجاء تعادل الزمالك في دوري الأبطال بعد خسارته 7 نقاط متتالية في الدوري المصري بتعادليه السلبيين مع سموحة والانتاج الحربي والخسارة أمام طلائع الجيش 3-2 ليتراجع مركزه في جدول ترتيب البطولة للمركز السادس برصيد 15 نقطة من 9 مباريات، ويبتعد عن الأهلي الصدارة بفارق 9 نقاط ومباراة إضافية.