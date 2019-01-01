بعثة الزمالك تصل القاهرة فجر الإثنين، وراحة غدًا من التدريبات

الفريق عاد بنقطة التعادل من مواجهة زيسكو

من المقرر أن تصل بعثة الزمالك القاهرة عند الواحدة والنصف من فجر غدٍ الإثنين بعد رحلة طويلة من زامبيا إلى أثيوبيا ثم القاهرة تتخلها ساعة ونصف ترانزيت في موزامبيق.

وانطلقت طائرة الزمالك من زامبيا عند الواحدة ظهر اليوم ومن المقرر أن تصل أديس أبابا بعد 8 ساعات وبعد قضاء ساعة ونصف ترانزيت في مطار مابوتو الموزمبيقي، ومن ثم ستنطلق طائرة الفريق من أديس أبابا إلى القاهرة عند العاشرة مساءً.

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الفريق الأبيض نجح في العودة بنقطة التعادل 1-1 من مباراته أمام زيسكو الزامبي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، ليرفع رصيده في المجموعة إلى 4 نقاط قبل انطلاق مرحلة الإياب.

وقرر المدير الفني باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة ليوم غدٍ الإثنين على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة أسوان في الجولة الـ11 من الدوري المصري مساء الخميس القادم.

وجاء تعادل الزمالك في دوري الأبطال بعد خسارته 7 نقاط متتالية في الدوري المصري بتعادليه السلبيين مع سموحة والانتاج الحربي والخسارة أمام طلائع الجيش 3-2 ليتراجع مركزه في جدول ترتيب البطولة للمركز السادس برصيد 15 نقطة من 9 مباريات، ويبتعد عن الأهلي الصدارة بفارق 9 نقاط ومباراة إضافية.