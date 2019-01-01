تقارير - الأهلي يعترض على الحكم المرشح لإدارة مباراة القمة

يلتقي الأهلي أمام الزمالك يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الـ17

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مصرية عن وجود اعتراض من قبل مسؤولو النادي الأهلي، على ترشيح الحكم الأوزبكي راشفان إيرماتوف، لإدارة مباراة القمة ضد الزمالك.

ويلتقي الأهلي أمام الزمالك يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الـ17 المؤجلة من الدور الأول بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأشارت التقارير أن اعتراض الأهلي يأتي على خلفية عدم استقدام حكمًا من قارة أوروبا بحسب ما طلب النادي، وليس تقليلاً من الحكم إيرماتوف.

محمود علاء تلقى "10 غرز" فى الجرح الذي تعرض له بالحاجب الأيمن، والجهاز الطبي لنادي الزمالك يؤكد مشاركته في القمة 🔴⚪️ pic.twitter.com/Uxyx0du0ET — جول مصر (@goaleg) March 27, 2019

وأعلن عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس إدارة الجبلاية، في تصريحات متلفزة، أنه ينتظر الرد النهائي من إيرماتوف، لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

ماجد عبدالله : خسارة النصر في ديربي الرياض تتوج الهلال بطلاً للدوري

وأضاف عبدالفتاح في تصريحاته :"القرار النهائي والأخير بخصوص حكم مباراة القمة سنأخذه خلال الساعات المقبلة من اليوم الأربعاء".

ويتصدر الزمالك، جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 53 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين على الأهلي، صاحب الوصافة.