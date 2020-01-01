إنتاج كرة خاصة للسوبر المصري

الأهلي والزمالك يتجدد لقاؤهما بالإمارات

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قيام شركة "بوما" العالمية بإصدار كرة خاصة لكأس السوبر المصري، بين الأهلي والزمالك.

المباراة من المقرر أن تقام في 20 من فبراير الجاري، على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية.

وأوضح اتحاد الكرة أن الشركة أنتجت الكرة خصيصًا للسوبر، مشيرًا إلى أنها هي نفسها التي تُستخدم في الدوري الإسباني، لكن طُبع عليها شعار الناديين وبطولة السوبر.

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وتم الاتفاق على الكرة الجديدة في جلسة تفاوض حضرها عضوا اتحاد الكرة محمد فضل وأحمد عبد الله، بجانب حمادة زاهر؛ مدير التسويق، على أن يتم تسليم الأحمر والأبيض نسخ من الكرة، ثم يتم بعد ذلك توزيعها على كافة فرق الدوري المصري الممتاز على مدار الشهر المقبل.

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محمد فضل أكد كذلك أنه سيتم اعتماد هذه الكرة ككرة رسمية لمباريات الدوري المصري اعتبارًا من الدور الثاني للموسم والأدوار المقبلة بكأس مصر، بالإضافة إلى الملابس الجديدة الخاصة بالحكام حسب الاتفاق الجديد مع الشركة.

يذكر أن هذا العام هو الرابع الذي تستضيف به دولة الإمارات السوبر المصري، إذ استضافته من قبل أعوام 2015 و2016 و2017.

وتوج المارد الأحمر بطلًا للسوبر مرتين على أرض الإمارات، مقابل مرة وحيدة للفارس الأبيض بعام 2016.

أما النسخة الماضية والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية ففاز بالكأس الشياطين الحمر بعدما أسقطوا الأبيض بثلاثية مقابل هدفين.