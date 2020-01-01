نادر شوقي يكشف موقف رمضان صبحي بعد قُرب انضمام طاهر محمد للأهلي

الوكيل تحدث كذلك عن أكرم توفيق ومحمد محمود

كشف نادر شوقي عن تواصله مع إدارة هدرسفيلد تاون الإنجليزي للحديث عن تمديد إعارة رمضان صبحي للنادي الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري، والذي توقف في مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

اتحاد الكرة المصري كان قد أعلن استئناف الدوري المصري يوم 25 يوليو القادم، ويرتبط رمضان صبحي مع الفريق الأحمر بعقد إعارة ينتهي في 30 يونيو الجاري مما يستوجب الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على تمديده لشهرين أو ثلاثة.

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شوقي تحدث عن ذلك قائلًا لقناة أون تايم سبورت "توصيات الفيفا أتاحت للأندية تمديد عقود لاعبيها وكذلك عقود الإعارة حتى نهاية الموسم، تحدثنا مع النادي الإنجليزي وقد رحب بالأمر لكنه طلب تأجيل النقاش حوله حتى حسم موقف الدوري المصري وموعد بدايته ونهايته".

أضاف حول مدى تأثر موقف موكله من قُرب انضمام طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب للأهلي "صفقة طاهر محمد طاهر ممتازة جدًا للأهلي لو تمت، هو لاعب رائع بالطبع وإضافة كبيرة للفريق".

"يحق للأهلي البحث عن مصالحه ودعم صفوفه جيدًا خاصة في ظل أن رمضان معار له لنهاية الموسم، ولا أرى علاقة بين تلك الصفقة وبقاء أو رحيل رمضان صبحي، رمضان سيسعد بأي دعم للفريق بالطبع".