الإسماعيلي يطلب 150 مليون جنيه و3 لاعبين مقابل عواد

الصفقة ستكلف الزمالك الكثير

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

مازال مستقبل محمد عواد غامضًا ومعلقًا ما بين البقاء في الإسماعيلي أو الرحيل للزمالك أو أي نادٍ آخر في مصر أو خارجها.

وكان اللاعب قد توصل لاتفاق مع الزمالك للانضمام لصفوفه بعد إصابة محمود جنش أثناء وجوده مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا.

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ويُحاول الزمالك منذ أسبوعين تقريبًا التوصل لاتفاق مع الإسماعيلي، لكنه يُواجه صعوبات جمة في إقناع النادي الأصفر بالتنازل عن طلباته الكبيرة مقابل التخلي عن حارس مرماه الممتاز.

وأفادت المصادر الصحفية المتابعة أن الإسماعيلي طلب من الزمالك الحصول على 150 مليون جنيه بجانب انضمام الثلاثي محمد أشرف "روقه" ومحمود عبد العاطي "دونجا" ومصطفي محمد بشكل نهائي لقلعة الدراويش.

وتنتظر إدارة الإسماعيلي رد الزمالك على تلك المطالب لإنهاء الصفقة تمامًا، خاصة في ظل رغبة عواد الواضحة بالانتقال للفريق الأبيض وامتناعه عن التدريبات مع فريقه.