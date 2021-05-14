الزمالك وإنبي: مباشر لحظة بلحظة

تابع لحظة بلحظة البث المباشر الكتابي لمباراة الزمالك وإنبي في الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز 2020-2021 والتي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي

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الزمالك × إنبي

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تشكيل الزمالك:

قرر المدرب الفرنسي كارتيرون البدء بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1



محمد عواد

محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمود علاء - حازم إمام

فرجاني ساسي - طارق حامد

أشرف بنشرقي - أوباما - أحمد سيد زيزو

سيف الدين الجزيري

تشكيل إنبي:

قرر المدرب حلمي طولان اللعب بالخطة التالية:

التشكيل | 4-5-1



محمود جاد

مصطفى دويدار - رامي صبري - إبراهيم القاضي - علي فوزي

مصطفى شلبي - أحمد العجوز - مصطفى شكشك - مهاب ياسر - كريم فؤاد

دينو بيتر

يحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 45 نقطة بالرغم من التعاددل مع الأهلي في الجولة الماضية، ويسعى للحفاظ على تواجده في القمة لعل وعسى يستمر في هذا المركز إن لم يفز خصمه اللدود في مبارياته المؤجلة، في المقابل يتواجد إنبي في المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الزمالك وإنبي في إطار مباريات الجولة 22 من الدوري المصري، والتي ستُقام على ستاد القاهرة الدولي.