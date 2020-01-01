رسميًا .. الكشف عن رئيس اللجنة المؤقتة للزمالك الجديد

الرئيس السابق وافته المنية متأثرًا بإصابته بكورونا

أعلن أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة، عن خليفة المستشار الراحل أحمد البكري، في رئاسة اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك خلال الفترة الحالية.

المستشار البكري كان قد وافته المنية قبل أيام، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، بعدما دخل الحجر الصحي بفترة قليلة.

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وأوضح وزير الرياضة، عبر قناة "أون تايم سبورتس" أن المستشار عماد عبد العزيز، الذي كان أحد أعضاء اللجنة، سيخلف البكري، مشيرًا إلى أنه سيتم إضافة عضو جديد للجنة المؤقتة.

عبد العزيز كان قد دخل اللجنة المؤقتة خلفًا لمحمد عطية، الذي تقدم باستقالته من منصبه بعد أيام من تعيينه، اعتراضًا على بعض القرارات.

وكانت وزارة الرياضة قد عينت لجنة مؤقتة لتسيير أمور القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، بعد تجميد عمل المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور، على إثر وجود بعض المخالفات المادية والإدارية.

لجنة تفتيش قضائية كانت قد تولت البحث في مستندات الزمالك خلال الفترة الماضية، لتؤكد بعد انتهاء عملها وجود مخالفات، مما استدعى تجميد مجلس الإدارة السابق.

وكان مرتضى منصور قد قام برفع أكثر من قضية اعتراضًا على قرار وزارة الرياضة، لكنه لم يحصل على حكم في أيٍ منها.