الزلزولي مهدد في برشلونة بسبب صفقات يناير

كشفت تقارير صحفية عن احتمالية غياب النجم الشاب عبد الصمد الزلزولي عن المشاركة مع برشلونة في الدوري الأوروبي بسبب صفقات برشلونة في يناير.

برشلونة عاش سوق انتقالات سابق اضطر فيه عن التخلي عن خدمات نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان، وعدد من المواهب الشابة مقابل صفقات مجانية وإعارات.

ملخص سوق انتقالات برشلونة في الصيف كانت محاولة تصحيح مسار الفريق الاقتصادي وتقليل سقف الرواتب.

والآن مع وجود متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، يبدأ النادي بالفعل في حملة لتدعيم الفريق.

ما السبب وراء غياب الزلزولي؟



كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن خطة برشلونة في الفترة القادمة في منافسات الدوري الأوروبي بداية من فبراير 2022.



النادي الكتالوني بداية من يناير سيكون عليه تسجيل 3 لاعبين جدد في قائمة الفريق، هذه القائمة لا يتضمنها بالفعل اسمين بارزين اللاعب المغربي عبد الصمد الزلزولي وداني ألفيش الذي سيتم تسجيله بشكل رسمي مع الفريق بداية من يناير بالإضافة صفقات الجديدة التي سيبرمها في يناير أبرزهم أديسون كافاني وفيران توريس.



برشلونة سيكون أمام خيار تسجيل 3 لاعبين فقط من هؤلاء وتشير "موندو" إلى أن خيار برشلونة سيكون بنسبة كبيرة استبعاد الجناح الشاب عبد الصمد الزلزولي.



كيف هو وضع الزلزولي مع الفريق؟



اللاعب الشاب يعد جوهرة فريدة في برشلونة في الوقت الحالي، ويحظى بثقة كبيرة من قِبل المدرب تشافي هيرنانديز.

وقد سجل الزلزولي أول أهدافه مع الفريق الكتالوني في مباراة الأحد أمام أوساسونا في الدوري الإسباني والتي انتهت بتعادل الفريق 2-2.