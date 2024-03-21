"الرئيس" بلاتر عن وفاته: الملائكة أتت ولكن قلت لهم لست مستعداً!

الشخصية الأكثر جدلاً في عالم كرة القدم يتحدث على هامش كتابه

تحدث رئيس فيفا السابق سيب بلاتر على هامش تقديم كتابه الجديد عن معاناته مع المرض والاتهامات له بالفساد في السنوات الماضية.

الرجل الذي كان على قمة هرم الاتحاد الدولي لكرة القدم لمدة 17 عاماً تم إبعاده بسبب اتهامات بالفساد تخصه وميشيل بلاتيني، رئيس يويفا السابق، وإن تم تبرئة الثنائي في 2022، ولكن هناك استئناف مستمر في القضية التي دخلت عامها التاسع.

وقال بلاتر مع "تيليجراف": "لست رئيساً ولكن الرئيس لأن في فرنسا من يحصل على لقب لا يفقده".

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وكشف السويسري عن تفاصيل من فترة مرضه الأخيرة: "مريت بفترة هلاوس، لقد رأيت ملائكة قادمة لأخذي وقلت لهم لا، لست مستعداً، كنت في غيبوبة، ولكن في حلمي أو حقيقتي بذلك الوقت كنت مع هؤلاء الملائكة وأخبروني أن حان وقت موتي وأنهم ينتظرونك في الجنة".

وأردف الرئيس السابق لفيفا حول تعرضه لواقعة مشابهة في 2015 إبان بداية التحقيقات: "كنت بين ملائكة تغني وشياطين معها نيران، وُلدت مبكراً عن ميعادي ووزني كان قليلاً، يقولون إن أمي كانت قديسة ولذا نجوت".