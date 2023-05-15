الرئيس السابق يتهم برشلونة باستفزاز جمهور إسبانيول!

برشلونة الجاني وليس المجني عليه!

أعرب جوان كوليت، الرئيس السابق لنادي إسبانيول عن عدم موافقته على احتفال لاعبي برشلونة بحصد لقب الدوري الإسباني على أرض ملعب كورنيلا البرات، أمام الجماهير العاضبة مع خطر هبوط فريقها.

برشلونة ضرب إسبانيول غريمه المحلي في إقيلم كتالونيا برباعية مقابل هدفين، انتصار أكد تحقيق البرسا للقب الدوري الإسباني بصفة رسمية، بينما قرب النادي المعروف باسم البغبغوات من الهبوط إلى الدرجة الثانية بنهاية الموسم.

وعقب نهاية المباراة احتفل لاعبي برشلونة بالتتويج كأبطال لإسبانيا، مما أشعل غضب الجمهور المتواجد في المدرجات ليشهد الملعب أحداث مؤسفة باقتحام جماهيري كبير لأرض الملعب، وتحول احتفالات لاعبي برشلونة إلى محاولات الوصول للنفق المؤدي إلى غرف الملابس هروبًا من الجماهير الغاضبة.

ويرى رئيس إسبانيول السابق أنه كان استفزازًا من قبل برشلونة وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "دعونا نشرح كل شيء منذ البداية عندما تنتهي المباراة ويعانق اللاعبون بعضهم البعض ويقفزون ويخرج الجميع على مقاعد البدلاء، لم يقل الناس أي شيء لم يقل أحد أي شيء".

وأضاف: "كنت في الملعب ولم يقل أحد أي شيء حتى لاعبي إسبانيول بقوا في الملعب ليصفقوا لأنهم أصبحوا أبطالًا لم يحدث شيء حتى الآن تم التوصل إلى اتفاق بين الناديين".

وأتم: "ما حدث بعد ذلك من الوقوف في منتصف الملعب وصنع دائرة للاحتفال كان استفزازا واعترفوا بذلك بأنفسهم".