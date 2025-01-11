الرئيس التنفيذي لرابطة دوري روشن عمر مغربل يكشف حقيقة لعب فينيسيوس في السعودية ومدى أهمية الكلاسيكو

النجم البرازيلي حديث العالم في السنوات الأخيرة

تحدث عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة دوري روشن السعودي، عن العديد من الأشياء على هامش لقاء الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني المقام في المملكة العربية السعودية.

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وذكر مغربل في تصريحاته لصحيفة "آس" الإسبانية أن "الكلاسيكو هو الكلاسيكو، والمنافسة بين ريال مدريد وبرشلونة تاريخية، وهي مباراة مثيرة مليئة بالندية تثير حماس الجمهور".

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وأردف مغربل حينما سئل عن أن السعودية اقتحمت مجال كرة القدم بفعل المال فقط: "الأمر لا يتعلق بالتعاقد مع اللاعبين فحسب، يمكنك أن تسأل اللاعبين بسهولة، وتشاهد كيف يؤدون مع فرقهم وكيف تنمو القدرة التنافسية في الدوري وكيف يندمج اللاعبون في المجتمع، هذا هو المفتاح في تطورنا، وليس المال فقط".

وأضاف: "لدينا الجانب الرياضي لتحسين جودة اللاعبين والرزنامة والهيكل التنظيمي، ولدينا الرؤية التجارية، ولدى اللاعبين قيمة تجارية عالية تجعل الدوري ينمو، الأمر مفيد من الناحية الرياضية والاقتصادية".

وحينما سئل عن مدى رغبة وقدرة الدوري السعودي على استقطاب فينيسيوس جونيور على وجه التحديد، أجاب مغربل: "أنديتنا على مستويات مختلفة مثل باقي دوريات العالم، هناك فرق يمكنها استقطاب هذا النوع من اللاعبين والبعض لا يزال يريد التطور، لكن إذا قيمت ما نملكه حاليًا، فإن أنديتنا تستطيع جلب المواهب وتطويرها ورعايتها، دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث (مع فينيسيوس) في النهاية هو إضافة لأي فريق يتعاقد معه".

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وعن آلية التعاقد مع اللاعبين في الدوري السعودي وما إذا كانت الرابطة تفرض على الأندية أن تمر الصفقات من خلالها قال مغربل: "كي يضمن النادي اتباع الخطوات الصحيحة، لا بد أن يمر من خلالنا، لكن هناك أندية ممولة ذاتيًا لا تتعلق بنا ماديًأ، في النهاية مسألة اختيار اللاعبين تتعلق بالأندية فقط".