الرئيس التنفيذي لكأس العالم يهاجم ساوثجيت: عليه معرفة ثقافتنا قبل الحديث!

رد ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قطر 2022 بقوة على جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، وطالبه باختيار كلماته بعناية.

وكشف ساوثجيت مؤخرًا عن قلقه بشأن سلامة المشجعين المتوجهين إلى قطر لحضور منافسات بطولة كأس العالم 2022.

ماذا قال ساوثجيت؟

مدرب إنجلترا قال في وقت سابق من مارس الجاري: "أعتقد أنني واضح تمامًا بشأن المجالات التي تثير القلق بشأن هذه البطولة".

وأضاف: "سيكون أمرًا مروعًا أن تعتقد أن بعض مشجعينا يشعرون أنهم لا يستطيعون الذهاب لأنهم يشعرون بالتهديد أو لأنهم قلقون بشأن سلامتهم".

ما هو رد الخاطر؟

الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قرر الرد على تصريحات ساوثجيت، مؤكدًا أنها مبنية على أكاذيب.

وقال الخاطر في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "سؤالي هو من من منتخب إنجلترا جاء إلى قطر؟ سؤالي للمدرب هو هل ذهب إلى قطر؟ هل يبني رأيه وتصريحاته العلنية على ما قرأه؟".

وأضاف: "لأنها مشكلة نوعًا ما إذا كنت تبني آرائك وتكون صريحًا جدًا حول ذلك بناءً على الأشياء التي قرأتها، شخص لديه الكثير من التأثير، مثل ساوثجيت، شخص لديه جمهور كبير يستمع إلى ما يقول، يجب أن يختار كلماته بعناية شديدة".

وتابع: "وأعتقد أنه قبل الإدلاء ببيانات من هذا القبيل، عليه المجيء إلى هنا والتعرف على الوضع على الطبيعة".

وأردف: "هناك قصص النجاح التي لا يسمعها أحد، لذلك أتطلع إلى الترحيب به هنا، وأتطلع إلى مقابلته في القرعة ويمكنه الاستماع إلى رأيي، وليس عليه تصديق ذلك، ولكن على الأقل يحتاج إلى فهم الآراء المختلفة والثقافات المختلفة".

وأكمل: "لا يوجد بلد مثالي، دعنا نفهم ذلك بشكل صحيح ولا أعتقد أن أي شخص يمكن أن يدعي ذلك، لذلك إذا جاء شخص ما وادعى أنه بلد مثالي، فعليه حقًا إلقاء نظرة على نفسه".

وتابع: "سيشعر الناس بالأمان هنا، لدينا ثقافتنا وأعرافنا، ما نطلبه منهم هو احترامها، لدينا نفس الشيء المعايير، ننظر إلى الجميع بنفس الطريقة".

واختتم الخاطر: "لذلك ، كل ما نطلبه هو أن يكون الناس محترمين، مثل أننا نحترم أنفسنا عندما نسافر حول العالم، وبشكل أساسي لمجرد ملاحظة هذه الاختلافات الثقافية، ما يعنيه بشكل أساسي هو أن الحديث أمام العامة لاجتذاب العاطفة أمر مستهجن".

اقرأ أيضًا ..

نصف عرض باريس .. الكشف عن راتب مبابي في ريال مدريد

خاص | كاكا: صلاح قريب من الكرة الذهبية .. ونيمار يمتلك فرصة حصد كأس العالم

انتهى الأمر .. النصر يتعاقد مع جيسوس براتب ضخم!