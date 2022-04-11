الريان ضد الهلال: مباشر لحظة بلحظة

الريان × الهلال

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تشكيل الريان:

التشكيل| 4-2-3-1

فهد يونس

محمد جمعة - أحمد ياسر - دمي تراوري - علي كريمي

أسامة الطيري - ستيفن نزونزي - مصطفى أبو ليلة

ياسين براهيمي - يوهان بولي - هاشم علي

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-3-3

عبدلله المعيوف

ياسر الشهراني - متعب المفرج - محمد جحفلي - علي البريك

سلمان الفرج - جوستافو كويلار- محمد كانو

ميشيل أوليفيرا -عبدلله الحمدان - موسى ماريجا

نجح الهلال في تحقيق الفوز في الجولة الأولى على الشارقة الإماراتي بهدفين لهدف، في المقابل حقق الريان انتصار صعب خارج ملعبه على استقلال دوشنبه بثلاثة أهدف مقابل هدفين، ليكون رصيد كلا الفريقين ثلاث نقاط، فمن يقتنص الصدارة في مباراة الليلة؟

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الريان القطري ضد الهلال السعودي، والتي تقام ضمن إطار مباريات الجولة الثانية من لقاءات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لموسم 2021/2022، على ملعب فيصل بن فهد.