الريان القطري يصل جدة لمواجهة الاتحاد آسيويًا

الريان سيواجه نادي الاتحاد في أولى مباريات الفريقين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وصل منذ قليل نادي الريان القطري إلى جدة من أجل الاستعداد لمواجهة نادي اتحاد جدة السعودي في انطلاق مباريات دوري أبطال آسيا.

الريان سيواجه نادي الاتحاد في أولى مباريات الفريقين يوم الأثنين المقبل ضمن مباريات المجموعة الثانية.

وكتب حساب نادي الريان عبر تويتر : "وصلت بعثة فريقنا لمقر الإقامة بمدينة جدة السعودية بفندق جراند هوتيل".

📍هنا جدّه

🏟️ هذه الجوهرة المشعّة

وهذا عُمر يستعرض أمامكم كل جميل أنجبته دمشق 🇸🇾

هدف @omaralsomah كان أجمل ما بالأمس .. استمتعوا معنا ❤️👇 pic.twitter.com/iNVdRqjPPv — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 2, 2019

وأضاف : " فريقنا كان قد غادر الدوحة صباح اليوم ووصل لمدينة جدة بعد رحلة طيران مرت عبر مطار مسقط الدولي".

وأكمل حساب الريان : "سيحصل اللاعبون على راحة من التدريبات اليوم، على أن يتدرب الريان غدا على ملعب اللقاء، وضمت البعثة 20 لاعباً بالإضافة الي الجهاز الفني بقيادة التركي بولنت والجهاز الإداري".

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وأنهى حساب النادي القطري : "كما ضمت البعثة سعد مفتاح المسؤول الأمني المرشح من قبل نادي الريان والاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمرافقة فريقنا خلال فترة إقامته بمدينة جدة السعودية".