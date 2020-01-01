ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2020-21

ريال مدريد 0 × 0 بوروسيا مونشنجلادباخ

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2' عرضية خطيييييرة من اليمين عن طريق مودريتش، يطير لها سومير ويمسك الكرة

1' بداية المباراة...

تشكيل بوروسيا مونشنجلادباخ:

يبدأ المدرب ماركو روزه بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

يان سومير

أوسكار فيندت - نيكو إلفيدي - ماتياس جينتر - ستيفان لاينر

فلوريان نويهاوس - كريستوف كرامير

ماركوس تورام - لارس شتيندل - ألاساني بيليا

بريل إمبولو

البدلاء: إبراهيما تراوري - باتريك هيرمان - هينيس فولف - جوردان بيير - لاشلو بينيس - أندرياس بولسين - ماكس جرون - ميكائيل لانج - توبياس سيبل - دينيس زكريا - فالنتينو لاتزارو.

تشكيل ريال مدريد:

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - لوكاس فاسكيز

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو

🐎💚 Which Gladbach player has impressed most so far? #UCL pic.twitter.com/Y32puwFl4r — UEFA (@ChampionsLeague) December 9, 2020

البدلاء: مارسيلو - سيرخيو أريباس - أندري لونين - دييجو ألتوبي - داني كارباخال - ناتشو - إدير ميليتاو - إيسكو - ماركو أسينسيو - ألفارو أودريوزولا.

ما هي فرص تأهل ريال مدريد لدور 16 في دوري أبطال أوروبا 2020-21؟

بالطبع سيكون لقاء غاية في الشراسة والقوة من الفريقين وغاية في المتعة للجماهير وعشاق المستديرة.

بينما بوروسيا مونشنجلادباخ يكفيه التعادل لضمان الصعود لدور الـ16، وتحتل الكتيبة الألمانية المركز السابع بالدوري الألماني برصيد 16 نقطة من 10 مباريات خاضها الفريق.

نتائج الميرنجي على صعيد الليجا ودوري أبطال أوروبا لم تكن مرضية للعديد من الجماهير، لكن الخبر السعيد لعشاق اللوس بلانكوس أن القائد راموس سيلعب المباراة.

اللقاء المصيري والحاسم والذي سيحدد ويرسم العديد من الأشياء في مستقبل النادي الملكي المتوقفة على نتيجة هذه المعركة، وأبرزها رحيل زين الدين زيدان، حيث اذا لم يتمكن الريال من الصعود لدور الـ16 فستكون أول مرة في التاريخ يخرج ريال مدريد من دور المجموعات.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21...