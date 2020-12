ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ: مباشر لحظة بلحظة

ريال مدريد 0 × 0 بوروسيا مونشنجلادباخ

2' عرضية خطيييييرة من اليمين عن طريق مودريتش، يطير لها سومير ويمسك الكرة

1' بداية المباراة...

يبدأ المدرب ماركو روزه بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

يان سومير

أوسكار فيندت - نيكو إلفيدي - ماتياس جينتر - ستيفان لاينر

فلوريان نويهاوس - كريستوف كرامير

ماركوس تورام - لارس شتيندل - ألاساني بيليا

بريل إمبولو

البدلاء: إبراهيما تراوري - باتريك هيرمان - هينيس فولف - جوردان بيير - لاشلو بينيس - أندرياس بولسين - ماكس جرون - ميكائيل لانج - توبياس سيبل - دينيس زكريا - فالنتينو لاتزارو.

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - لوكاس فاسكيز

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو

