الروح الرياضية تحكم.. الملاكم كانيلو ألفاريز ينسى موقف ميسي ويهنئ الأرجنتين بكأس العالم

في النهاية لا يصح إلا الصحيح

هنأ الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز أحد أشهر الملاكمين في العالم على الإطلاق منتخب الأرجنتين بالحصول على لقب كأس العالم 2022 في قطر.

وكان ألفاريز قد ارتبط بواقعة مع المنتخب الأرجنتيني في هذه النسخة حين تلاقت بلاده مع رفاق ميسي في الدور الأول في مباراة انتهت بفوز الأخير 2-0 بهدفي ليونيل ميسي وإنزو فيرنانديز.

لكن لقطة ظهرت من غرفة ملابس الأرجنتين بعد المباراة أشارت إلى دهس ميسي لقميص المكسيك بقدميه أثارت غضب ألفاريز الذي كتب: "من حسن حظه أنني لم أكن هناك.. عليه أن يحترم بلادنا كما نحترم الأرجنتين، لا أتحدث عن البلد ولكن عن هذا السلوك المقيت".

ولكنه عاد بعد توضيح وجهة النظر من قبل مقربين له قالوا إن ميسي لم يقصد فعل ذلك إطلاقًا وإن الأمر لم يتعد كونه محض صدفة ليعتذر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

على نفس المنصات كتب بعد تحقيق الأرجنتين لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها: "تهانيّ للأرجنتين، لقد استحقوا اللقب".