الركراكي للأوروبيين: قولوا علينا حمقى لكن لن نمنحكم فرصة لمواساتنا!

المدير الفني لمنتخب المغرب يرفض وصايا الأوروبيين على طريقة لعبه

عقد وليد الركراكي؛ المدير الفني لمنتخب المغرب، مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء، الخاص بالمباراة المصيرية أمام فرنسا، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء.

المباراة تقام في تمام الساعة العاشرةً مساءً بتوقيت العاصمة القطرية "الدوحة"، ضمن قبل نهائي كأس العالم 2022.

ورد مدرب أسود الأطلس على الانتقادات التي يوجهها بعض الأوروبيين لطريقته في اللعب، إذ قال، بحسب ما نقلت صحيفتا "هسبورت" و"المنتخب" المغربيتان، ما جاء على لسانه في المؤتمر: "نعلم أن كافة الترشيحات تصب في صالح فرنسا، لكنني أثق في اللاعبين وفي تأهلنا للنهائي، قد يصفوننا بالحمقى، لكن أحيانًا عليك أن تكون أحمقًا".

وأضاف: "استغرب انتقادات بعض الأوروبيين لنا، نحن نلعب بجماعية وبروح عالية وقتالية، هم يريدوننا أن نلعب على طريقتهم ونقدم كرة استعراضية، وعندما نخسر، سيأتون لمواساتنا، لكننا سنلعب بطريقتنا ولن نتغير، لن نعتمد على التيكي تاكا والاستحواذ، هدفنا الفوز فقط".

يذكر أن المغرب وصلت لهذه المرحلة بعدما أطاحت بالبرتغال من ربع النهائي بهدف سجله يوسف النصيري، فيما كان تأهل الديوك بالفوز أمام إنجلترا بثنائية مقابل هدف وحيد.